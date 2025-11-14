"Azon vagyok, hogy méltóképpen búcsúzzunk" - Megható összefogással kerül haza a Hollandiában elhunyt Attila

Mint arról a Bors is beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Hollandiában a fiatal magyar férfinek, K. Attilának. Utoljára mezítláb látták átsétálni egy füves területen, pénzt, iratokat és telefont sem vitt magával, majd nyomtalanul eltűnt. Bár a család az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy újra megölelhetik Attilát, sajnos a közeli rokonok lesújtó hírt kaptak: napokkal később a rendőrség jelezte, hogy megtalálták a férfi holttestét. A Hollandiában elhunyt fiatal családja összetört.

A gyűjtés sikeres volt, így a Hollandiában elhunyt fiatal hamvait hazahozathatja a család Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Hazahozhatják a Hollandiában elhunyt fiatal hamvait

Attila ikertestvére szívszorító búcsúüzenetben köszönt el a férfitől:

A legnehezebb napok ezek, az életemben. Tegnap kaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet, Attila Henrich-et a hatóságok megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört

- írta akkor. A csapásoknak itt még nem volt vége: öccse után imádott nagypapája is elhunyt.

Ma pedig újabb csapás ért: elveszítettem a szeretett nagyapámat is. Nem találok szavakat arra, milyen mélységes fájdalom ez – mintha a lelkem két darabját veszítettem volna el

- tette hozzá összetörten. Sajnos azonban a családot előtt egy következő szörnyű próbatétel is állt: haza kellett hozatniuk Attila hamvait, hogy nagypapája mellett őt is eltemethessék. A férfi szerettei leszögezték: mindent megtesznek azért, hogy megadhassák a méltó végtisztességet mindkettőjüknek, azonban ez olyan hatalmas összeget jelent, amit a család képtelen kigazdálkodni.

- Most azonban a gyász mellé hatalmas anyagi teher is nehezedik ránk. A testvérem hamvasztását és hazaszállítását, valamint a nagyapám temetését is előre ki kell fizetnünk, ami messze meghaladja a családunk erejét. Minden erőmmel azon vagyok, hogy méltóképpen, szeretettel és tisztelettel búcsúzzunk tőlük – úgy, ahogy megérdemlik. Ezért szeretném kérni minden jólelkű ember segítségét - kérte az összetört nő. Mint mondta, bármilyen kisebb összeg is hatalmas segítség most a családnak.

Nem csak pénzről van szó, hanem arról, hogy együtt segítünk egy családnak elbúcsúzni két szeretett emberétől

- szögezte le. A gyűjtés szinte rekordidő alatt meghozta a várt sikert: a kívánt összeg döbbenetes gyorsasággal összejött.

Szeretnénk mindenkinek őszintén megköszönni a támogatást és a segítséget. Szavakkal sem tudjuk kifejezni, mennyire hálásak vagyunk. Az összefogásnak köszönhetően Attila hamvasztása november 14-én, 14:00 órakor lesz. Még egyszer köszönünk mindent – hihetetlen összefogás volt és egy hatalmas teher került le a vállunkról

- hálálkodott a gyászoló testvér.