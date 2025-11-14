Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
"Azon vagyok, hogy méltóképpen búcsúzzunk" - Megható összefogással kerül haza a Hollandiában elhunyt Attila

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 18:20
magyar férfigyűjtésHollandia
Attila Hollandiában tűnt el, a rendőrök már csak a holttestét találták meg. A család mindent megtett azért, hogy méltóképpen búcsúzhasson a fiataltól, ezért gyűjtésbe fogtak, hogy haza tudják hozatni a Hollandiában elhunyt fiatal hamvait. A közösség nem hagyta őket magára: szinte rekordidő alatt összejött a kellő összeg.

Mint arról a Bors is beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Hollandiában a fiatal magyar férfinek, K. Attilának. Utoljára mezítláb látták átsétálni egy füves területen, pénzt, iratokat és telefont sem vitt magával, majd nyomtalanul eltűnt. Bár a család az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy újra megölelhetik Attilát, sajnos a közeli rokonok lesújtó hírt kaptak: napokkal később a rendőrség jelezte, hogy megtalálták a férfi holttestét. A Hollandiában elhunyt fiatal családja összetört.

A Hollandiában elhunyt magyar fiatal hamvait hazahozathatja a család.
A gyűjtés sikeres volt, így a Hollandiában elhunyt fiatal hamvait hazahozathatja a család    Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Hazahozhatják a Hollandiában elhunyt fiatal hamvait

Attila ikertestvére szívszorító búcsúüzenetben köszönt el a férfitől:

A legnehezebb napok ezek, az életemben. Tegnap kaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet, Attila Henrich-et a hatóságok megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört 

- írta akkor. A csapásoknak itt még nem volt vége: öccse után imádott nagypapája is elhunyt.

Ma pedig újabb csapás ért: elveszítettem a szeretett nagyapámat is. Nem találok szavakat arra, milyen mélységes fájdalom ez – mintha a lelkem két darabját veszítettem volna el 

- tette hozzá összetörten. Sajnos azonban a családot előtt egy következő szörnyű próbatétel is állt: haza kellett hozatniuk Attila hamvait, hogy nagypapája mellett őt is eltemethessék. A férfi szerettei leszögezték: mindent megtesznek azért, hogy megadhassák a méltó végtisztességet mindkettőjüknek, azonban ez olyan hatalmas összeget jelent, amit a család képtelen kigazdálkodni. 

- Most azonban a gyász mellé hatalmas anyagi teher is nehezedik ránk. A testvérem hamvasztását és hazaszállítását, valamint a nagyapám temetését is előre ki kell fizetnünk, ami messze meghaladja a családunk erejét. Minden erőmmel azon vagyok, hogy méltóképpen, szeretettel és tisztelettel búcsúzzunk tőlük – úgy, ahogy megérdemlik. Ezért szeretném kérni minden jólelkű ember segítségét - kérte az összetört nő. Mint mondta, bármilyen kisebb összeg is hatalmas segítség most a családnak. 

Nem csak pénzről van szó, hanem arról, hogy együtt segítünk egy családnak elbúcsúzni két szeretett emberétől

 - szögezte le. A gyűjtés szinte rekordidő alatt meghozta a várt sikert: a kívánt összeg döbbenetes gyorsasággal összejött. 

Szeretnénk mindenkinek őszintén megköszönni a támogatást és a segítséget. Szavakkal sem tudjuk kifejezni, mennyire hálásak vagyunk. Az összefogásnak köszönhetően Attila hamvasztása november 14-én, 14:00 órakor lesz. Még egyszer köszönünk mindent – hihetetlen összefogás volt és egy hatalmas teher került le a vállunkról

 - hálálkodott a gyászoló testvér. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
