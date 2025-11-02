„Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el” – 17 hónapja keresi elszántan Goman Krisztiánt a megtört édesapja

Több mint tizenhat hónap telt el Goman Krisztián eltűnése óta, mégsem tudni, mi történhetett a háromgyermekes édesapával. A férfi még 2024. június 14-én, egy péntek reggelen tűnt el nyomtalanul, miután elvitte gyermekeit az iskolába. Azóta sem tért haza, és eddig semmilyen nyom nem vezetett a megtalálásához.
Goman Krisztián rejtélyes eltűnése a mai napig megoldatlan. Krisztián édesapja, Goman János most lapunknak elmondta, hogy a fia aznap reggel a szokásos módon indult el otthonról.
Elvitte a gyerekeket iskolába, és annyit mondott nekik, hogy vigyázzatok magatokra. Én akkor láttam utoljára
– idézte fel megtörten az édesapa.
Krisztián az eltűnését megelőzően felhívta az édesanyját, hogy aznap nem megy dolgozni, mert táppénzes papírért megy, de ezután nyoma veszett. Az eltűnés bejelentése után a Pécsi Rendőrkapitányság elrendelte a keresését, a hozzátartozók szerint kutyás egységek is részt vettek az akcióban. A férfi azonban azóta sem került elő.
Az édesapa csalódottságát fejezte ki, hogy az elmúlt hónapokban mintha lelassult volna a nyomozás.
Ha felhívom a rendőrséget, mindig azt mondják, hogy majd értesítenek, ha lesz valami
– mondta az apa, aki még mindig bízik abban, hogy egyszer viszontláthatja a fiát.
A rendőrség azonban továbbra is folyamatban lévő ügyként kezeli Krisztián eltűnését, csak valószínűleg nem adhatnak ki részleteket a nyomozásról.
A család több kérdést is felvetett az eltűnés körülményeivel kapcsolatban. János úgy véli, fia felesége, Réka nem osztott meg minden fontos információt a rendőrséggel a kezdetekkor.
Réka nem úgy adta le a bejelentést, ahogy kellett volna. Azt kellett volna mondania, hogy Krisztián korábban öngyilkosságot is megkísérelt
– mondta az apa.
Az édesapa szerint Krisztián 2023-ban valóban bevett gyógyszereket, akkor mentőt kellett hívni hozzá, és kórházba is került, végül azonban sikerült megmenteni. A családja úgy véli, ha ez a körülmény már az eltűnés bejelentésekor ismert lett volna, talán más irányt vett volna a nyomozás. A kapcsolatuk Rékával megromlott az eltűnés óta.
Az aggódó családtagok továbbra is minden segítő szándékú információt szívesen fogadnak.
Semmi nem került elő: sem irat, sem telefon, sem ruha. Egyszerűen eltűnt, mintha a föld nyelte volna el
– mondta Goman János, aki nap mint nap reménykedik abban, hogy fia életjelet ad magáról.
Goman Krisztián személyleírása alapján körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. A bal felkarján egy „Szamira” feliratú tetoválás van. Az eltűnésekor szürke nadrágot, szürke pólót és fekete felsőt viselt. Aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, az hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelezze azt a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
