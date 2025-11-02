„Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el” – 17 hónapja keresi elszántan Goman Krisztiánt a megtört édesapja

Több mint tizenhat hónap telt el Goman Krisztián eltűnése óta, mégsem tudni, mi történhetett a háromgyermekes édesapával. A férfi még 2024. június 14-én, egy péntek reggelen tűnt el nyomtalanul, miután elvitte gyermekeit az iskolába. Azóta sem tért haza, és eddig semmilyen nyom nem vezetett a megtalálásához.

Az eltűnt Goman Krisztiánt nagyon régóta hazavárja a családja Fotó: Police.hu

Goman Krisztián rejtélyes eltűnése a mai napig megoldatlan. Krisztián édesapja, Goman János most lapunknak elmondta, hogy a fia aznap reggel a szokásos módon indult el otthonról.

Elvitte a gyerekeket iskolába, és annyit mondott nekik, hogy vigyázzatok magatokra. Én akkor láttam utoljára

– idézte fel megtörten az édesapa.

Krisztián az eltűnését megelőzően felhívta az édesanyját, hogy aznap nem megy dolgozni, mert táppénzes papírért megy, de ezután nyoma veszett. Az eltűnés bejelentése után a Pécsi Rendőrkapitányság elrendelte a keresését, a hozzátartozók szerint kutyás egységek is részt vettek az akcióban. A férfi azonban azóta sem került elő.