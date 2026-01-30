Most jött: mentők és tűzoltók szirénájától hangos Budapest, nagy a baj

Három gépkocsi ütközött össze Budapest XI. kerületében, az Egér úton, az Alabástrom utca és a Balatoni út közötti szakaszon, az M1-es autópálya felé vezető irányban. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket. A balesethez a mentők is kiérkeztek - írja a katasztrófavédelem.