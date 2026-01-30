Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Martina, Gerda névnapja

Most jött: mentők és tűzoltók szirénájától hangos Budapest, nagy a baj

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 21:14
tűzoltókmentőbaleset
A tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Budapest XI. kerületében van szükség a mentésre.
Bors
Három gépkocsi ütközött össze Budapest XI. kerületében, az Egér úton, az Alabástrom utca és a Balatoni út közötti szakaszon, az M1-es autópálya felé vezető irányban. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket. A balesethez a mentők is kiérkeztek - írja a katasztrófavédelem

