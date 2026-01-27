Hatalmas baleset történt az M1-esen, kilométeres a torlódás

Baleset miatt lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Tatánál kedd délután, több kilométeres a torlódás - közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze a 65-ös kilométernél, a tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
Az Útinform azt írta, hogy a baleset melletti pihenőn keresztül lehet kikerülni a lezárást, a torlódás 6-7 kilométer hosszú - írja az MTI.
