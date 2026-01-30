Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Martina, Gerda névnapja

Borzalmas tragédia: 25 ember meghalt, kiégett két épület

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 12:14
tragédiaépület
Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett tűzben az északkelet-indiai Kolkatában - jelentették be pénteken a helyi hatóságok, miközben továbbra is folyik a keresés a húsz eltűnt személy után.

A tűz hétfőn pusztította el egy dekorációs ügynökség és egy gyorsétterem épületét - közölte Szudzsit Bosze, a nyugat-bengáli kormány katasztrófavédelmi minisztere.

A tűz kora reggel keletkezett, és meglepetésként érte az épületben alvókat, majd gyorsan átterjedt egy másik épületre

- számolt be a tárcavezető. A miniszter elmondta, hogy 27 ember családja még mindig nem kapott hírt szeretteiről.

tűz, tűzvész, lángok, láng
Többen elhunytak a tűz miatt / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések.

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mivel az infrastruktúra rossz állapotban van, és a biztonsági és evakuálási előírásokat nem mindig alkalmazzák. Január elején egy diszkó borult lángokba a nyugati partvidéken, Goa városában, ahol 25 ember halt meg.

