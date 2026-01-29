Rohantak a tűzoltók - Hatalmas tűz ütött ki a ráckevei családi házban

A Katasztrófavédelem fél 12-kor jelentette, hogy tűz ütött ki egy ráckevei, Kossuth Lajos utcai családi házban. Az helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Az esethez a vármegyei műveletirányítás a helyi önkormányzati tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról, Dabasról és a fővárosból hivatásos tűzoltókat, valamint a dömsödi és a szigetújfalui önkéntes tűzoltókat is riasztott.
A helyszínre elsőként a ráckevei egység érkezett meg, akik azonnal áramtalanították, majd oltani kezdték az épületet, illetve légzésvédelem mellett behatoltak a házba, ahonnan egy embert kivittek. A helyszínre mentő is érkezett. A Kossuth Lajos utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
A frissítés 12:21 -kor érkezett, miszerint sikerült megfékezni a lángokat a Ráckevén kigyulladt épületben.
