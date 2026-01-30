„Hirtelen tüzet láttam” – Felébredt kómájából a svájci tűzvész fiatal túlélője

Tizennyolc napos kómából tért magához az újévi svájci tűzvész egyik túlélője. A 18 éves Roze harmadfokú égési sérülésekkel küzd.

A svájci Crans-Montanában található Le Constellation nevű bár gyulladt ki szilveszterkor. A feltételezések szerint csillagszórók okozhatták a tragédiát. Roze nemrég tért magához a kómából, és elmondása szerint azóta aludni sem tud, folyamatosan rémálmok gyötrik. A tinédzser egyedül lenni is fél.

Természetesen örülök, hogy élek. De az elhunytakra is nagyon gyakran gondolok – és ez fáj

- mondta.

Roze több műtéten is átesett, jelenleg lábadozik, de még nagyon hosszú út áll előtte. Orvosai szerint akár két évbe is telhet, mire újra normálisan tudja majd használni a kezeit.

Anyának és apának kell megetetniük és megitatniuk. Még a mosdóba sem tudok egyedül elmenni.

Így élte túl Roze a svájci tűzvészt

Roze egy barátjával, Nourannal érkezett a bárba a hajnali órákban. Fotókat és videókat akartak készíteni, amelyeket reklámanyagként használtak volna fel. A személyzet csillagszórókat tett az üvegekbe, és az egyik pincérnő felmászott egy másik dolgozó vállára, miközben az éljenző ünneplők körülvették őket.

Emlékszem, hogy elfordítottam a fejem, és hirtelen tüzet láttam a mennyezeten

- idézte fel Roze.

Ezután mindenki menekülni kezdett, Roze egy ablakon keresztül jutott ki. Barátját, Nourant súlyos sérülésekkel találta meg, de nem tudott mentőt hívni, mert a kezei annyira megégtek. A fiatalok végül egy sofőr, majd Nouran édesanyjának segítségével jutottak kórházba. Roze innentől kezdve már semmire sem emlékszik.

Nouran sérülései miatt az orvosok tervei szerint még két hónapig kómában marad - írja a The Sun.

Még nem tudtam vele beszélni. A testének 80 százalékán égési sérülések vannak, és nem tudjuk, hogyan fogja túlélni

- mondta aggódva a tinédzser.