Életmentés az iskolában: hétéves kislányért küzdöttek a tanárok

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik ezután tárcsázták a segélyhívót.
Mentésirányító bajtársunk segítségével a rémült pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában
- tették hozzá a posztban, majd ezután kitértek arra, ahogy az esetkocsi és a mentőorvosikocsi perceken belül a helyszínre érkezett.
Bajtársaink átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért. A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és bajtársaink összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők
- zárták a beszámolójukat a mentők.
