"Mennyi ideig lehet étel nélkül élni?" - Hátborzongató dolgokra keresett rá egy nő, miközben kislányát bántalmazta

Hátborzongató dolgokra keresett rá Google-on egy anya, akit most ötéves kislánya meggyilkolásával vádolnak. Keresési előzményeiben többek között olyan dolgok szerepeltek, hogy "mennyi ideig lehet élni étel nélkül", miközben otthon bántalmazások sorozatának tette ki lányát.
Andrea Loving-ot azzal vádolják, hogy részt vett lánya, Izabella lassú halálában, miután hagyta, hogy a kislány apja megszámlálhatatlan alkalommal verje és éheztesse a gyermeket. A kis Izabella áprilisban halt meg bakteriális tüdőgyulladás következtében, miközben a vizsgálatok több tompa tárggyal okozott sérülést, alultápláltságot, kiszáradást, valamint orvosi ellátás hiányát is megállapították.
Az ügyészek most elsőfokú gyilkossággal vádolták meg az anyát, miután korábban jelentős testi sérülést okozó gyermekbántalmazás volt az ellene felhozott vád. A bírósági dokumentumok szerint Loving állítólag a kislány apjával, Nicholas Lovinggal együtt napi szintű bántalmazást követett el a kis Izabella ellen, ezek között szerepelt az éheztetés, illetve bezárva is tartották.
A nő naponta mindössze egy darab kenyeret adott a gyermeknek táplálékként, és ahelyett, hogy orvosi segítséget kért volna, inkább a Google segítségével keresett válaszokat. Loving állítólag olyan kifejezésekre keresett rá, mint "annak jelei, hogy a gyermekem haldoklik" és "mennyi ideig lehet étel nélkül élni". További keresései között szerepelt a "veseelégtelenség" és "az ötéves gyermekem vért pisil".
Izabella Loving elvesztése továbbra is súlyos teherként nehezedik a közösségünkre és az irodám minden munkatársára. Ahogy az ügy előrehalad, az újonnan feltárt tények csak tovább erősítik annak súlyosságát, ami történt, és a felelősségünket abban, hogy igazságot szolgáltassunk a kislánynak
- nyilatkozta Washoe megye kerületi ügyésze, Chris Hicks.
A további bizonyítékok és a rendvédelmi szervek folyamatos nyomozása alapján az irodám kibővítette az Andrea Loving elleni vádakat, hogy azok tükrözzék tetteinek jellegét és mértékét. Ezek a beadványok gondos, megfontolt döntések eredményei, amelyek a bizonyítékokon és azon kötelezettségünkön alapulnak, hogy Izzy érdekében igazságot keressünk.
- tette hozzá.
Andrea Loving egy július 28-i rendőrségi kihallgatáson tagadta a gyermekbántalmazást, ugyanakkor egy nyilatkozata szerint rácsok mögött kellene lennie a történtek miatt.
Börtönbe kellene mennem, amiért nem segítettem neki, és Nicknek börtönbe kellene mennie, amiért megölte
- mondta.
Izabellát április 3-án találták eszméletlen állapotban a család cold springs-i otthonában. A rendőrségi nyomozás szerint a kislány egy zárható dobozban aludt, miközben testvérei egy nagy ágyban aludtak.
Állítólag Izabellát apja halála előtt rugdosta és verte, a gyermek arcán, csípőjén, medencéjén, karjain és ágyékán traumára utaló jelek voltak. Az arcán tíz különálló sérülést találtak, köztük egy monoklit és egy nyílt sebet a szeme felett - írta a Mirror.
