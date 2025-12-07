Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragikus hirtelenséggel hunyt el Laci, Gábor és Zalán is: a fájdalom nem enyhül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 17:00
bíróságemberölésöngyilkosság
Fiatalok posztokban búcsúznak osztálytársuktól. Az iskolás fiú tragikus hirtelenséggel halt meg. Egy anya a közösségi oldalon követel igazságot fia halála miatt, egy megtört apa soha nem bocsát meg gyermeke anyjának, Zuglóban pedig egy HÉV-baleset szemtanúi próbálják feldolgozni a látottakat. Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei.

Egy tokaji középiskola 10. osztályos tanulója, Laci „tragikus hirtelenséggel” hunyt el, a hír sokkolta az iskolát. Amikor valaki számonkérte, miért nem írják le a halál okát, Laci édesanyja maga válaszolt: fia egy erkélyről ugrott ki, és a család sem érti, miért döntött így. A gyászolók azóta is megválaszolatlan kérdésekkel élnek együtt. 

Tragikus hirtelenséggel halt meg egy fiatal fiú Tokajban, gyertyák égnek az emlékére.
Tragikus hirtelenséggel halt meg egy középiskolás fiú Tokajban. Fotó: Pexels

Közben a fővárosban, az V. kerületi Morrison’s 2 szórakozóhely előtt gyűltek össze a rendőrök és a fiatalok, miután november 29-én egy 28 éves férfi két ütéssel végzett egy 25 éves sráccal. A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, a bíróság el is rendelte, mert tartottak attól, hogy elszökik vagy elrejtőzik.

A halálos ütés áldozata, F. Gábor Dominik azon az estén bulizni indult. Szóváltás után úgy megütötték, hogy tompítás nélkül zuhant a földre, és a kórházban meghalt. Családja és barátai képtelenek elfogadni a történteket. Édesanyja posztban kért minden információt fia utolsó óráiról, és jelezte: nem nyugszik, amíg ki nem derül az igazság és nem lesz felelősségre vonás. Ismerősei hosszú börtönéveket remélnek a támadónak.

Nagydorogon a kéthetes Zalán eltűnését jelentették, akit végül a falu határában, holtan találtak meg. A kisfiú erőszakos halált halt, az anyját, Viktóriát gyanúsítják, akit augusztus 23-án letartóztattak, azóta a kalocsai börtönben ül. Rabtársai kirekesztik. Volt vőlegénye, Attila, a kisfiú apja szerint egy teljes családi élet lehetőségét vette el tőlük, és soha nem fog megbocsátani.

Budapesten, Zuglóban december elején HÉV-gázolás végzett egy gyalogossal a Szentmihályi és a Kerepesi út kereszteződésénél. A szemtanúk dudálást, fékcsikorgást hallottak, majd a szerelvény alatt fekvő embert láttak. A tűzoltók és mentők gyorsan a helyszínre értek, de az áldozat életét már nem lehetett megmenteni, a vonat több méteren át tolta maga előtt. A környékbeliek szerint a vezető mindent megtett, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

