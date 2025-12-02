Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Látszott, hogy már nem él" - Embert gázolt a HÉV Budapesten

HÉV
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 20:15
XIV. kerületgázolás
A gyalogost minden erejével igyekezett figyelmeztetni a sofőr: hosszan dudált és fékezett, ahogyan csak tudott. Megállni viszont már nem, a HÉV elgázolta a gyalogost.

Dudálásra, majd hátborzongató csikorgásra figyeltek fel a zuglóiak hétfőn (december 1.) este, a Szentmihályi és a Kerepesi út környékén a XIV. kerületben. Az arra sétálók egyből, reflexből a mellettük futó HÉV sínek felé tekintettek, nem véletlenül: ugyanis valóban a HÉV dudált, majd kisvártatva, keményet fékezve megállt. Sajnos a tragédiát már nem lehetett elkerülni: a sínpáron, a szerelvény alatt egy gyalogos feküdt. 

A tragikus HÉV-baleset a XIV. kerületben történt.
A végzetes HÉV-baleset a XIV. kerületben történt. A sínekre szaladó gyalogos életét már nem lehetett megmenteni / Fotó: Bors

Gázolt a HÉV a XIV. kerületben, nem lehetett megmenteni a gyalogos életét

A kora esti idő miatt a helyszínen többen is sétáltak, úgy tudjuk, hogy volt, aki a környező házakból is a tragédia helyszínére szaladt. Így egyszerre többen is riadóztatták a mentősöket. Hamarosan megérkeztek a helyszínre, méghozzá a rendőrökkel és a tűzoltókkal együtt. Utóbbiak végezték a műszaki mentést: 

Embert gázolt a HÉV Budapest XIV. kerületében, a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A helyiek közül többen könnyes szemmel, míg mások reménykedve nézték a mentősök érkezését. Mindannyian azt remélték: az áldozat életét még meg lehet menteni. Sajnos nem így lett: úgy tudjuk, hogy a sínekre vágódó gyalogost olyan brutálisan elütötte a HÉV, hogy már esélye sem volt a túlélésre, a szerelvény több méteren keresztül tolta maga előtt.

A helyiek az utolsó pillanatig reménykedtek, hogy a gyalogos életét meg lehet menteni. Miután a sátrat felállították, minden reményük elveszett / Fotó: Bors

A szem- és fültanúk szerint pedig a sofőr mindent megtett azért, hogy figyelmeztesse az illetőt: többször és hosszan is dudált, emellett amennyire tudott, lefékezte a monstrumot.

Nagyon hosszan dudált. Ebből gondoljuk, hogy nem hirtelen ugrott elé, hanem vagy a síneken sétált, vagy jó ideje ott ácsorgott az illető. Sajnáljuk az áldozat családját és a szerelvény sofőrjét is. Tragédia ez mindenkinek. Amikor megláttuk a helyszínt, tudtuk, hogy már nem él. Nem sokkal később pedig már felállították a sátrat is

- mondta szomorúan egy helybeli. 

A végzetes HÉV-baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

 

