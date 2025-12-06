Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt teszik a börtönben a rabok Viktóriával

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 10:00
gyerekgyilkos anyagyerekgyilkosbaba
Egyre nehezebben viseli a börtönkörülményeket, a saját kisbabája megölésével gyanúsított nő. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetője életét - információink szerint - a rabtársak sem könnyítik meg.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, egy kéthetes kisbaba eltűnéséről. A kis Zalánt azonnal keresni kezdték, de csak a holttestét találták meg a faluja határánál. Kiderült, hogy a gyermek erőszakos halált halt. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a védtelen kisfiú anyját gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetőjét letartóztatták
A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetőjét letartóztatták  Fotó: Bors

Viktóriát 2025. augusztus 23-án letartóztatták. Azóta a kalocsai börtön lakója. Információink szerint a 25 éves nő, egyre nehezebben viseli a rá nehezedő nyomást, és a helyzetét bizony a rabtársak sem könnyítik meg. Már többször is konfliktusa volt a többiekkel, akik úgy érzik, különbek egy feltételezett gyerekgyilkosnál. Volt, hogy belekötöttek az udvaron, máskor a szemébe mondták, hogy a pokolba való.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság a rabokat is felháborította

Attila, Viktória volt vőlegénye, az elhunyt kisfiú édesapja még nem kapott rá lehetőséget, hogy volt párját meglátogassa a rácsok mögött, és arról sincs tudomása, hogy Viktória kérelmezte volna, hogy a férfit felvegyék a kapcsolattartói közé.

Attila nem bocsát meg Viktóriának
Attila nem bocsát meg Viktóriának  Fotó: Olvasói

Ha találkoznék vele, biztosan megkérdezném tőle, hogy volt képes bántani a gyermekünket. A tragédia napján még őszintén hittem az ártatlanságában, de most már úgy gondolom, hogy a rendőrség nem téved akkorát, hogy egy vétlen anyát meggyanúsítsanak egy ilyen szörnyűséggel

 – mondta Attila, és kifejtette, tudni véli, mi zajlik Viktória lelkében.

- Biztos vagyok benne, hogy fél tőlem! Nem mer a szemembe nézni. A családunknak mindene meglehetett volna. Még az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiát is elfogadtam, és róla is gondoskodtam, amíg együtt éltünk. Sosem fogok Viktóriának megbocsátani – fejezte ne a fiatal férfi.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu