Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt teszik a börtönben a rabok Viktóriával

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, egy kéthetes kisbaba eltűnéséről. A kis Zalánt azonnal keresni kezdték, de csak a holttestét találták meg a faluja határánál. Kiderült, hogy a gyermek erőszakos halált halt. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a védtelen kisfiú anyját gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetőjét letartóztatták Fotó: Bors

Viktóriát 2025. augusztus 23-án letartóztatták. Azóta a kalocsai börtön lakója. Információink szerint a 25 éves nő, egyre nehezebben viseli a rá nehezedő nyomást, és a helyzetét bizony a rabtársak sem könnyítik meg. Már többször is konfliktusa volt a többiekkel, akik úgy érzik, különbek egy feltételezett gyerekgyilkosnál. Volt, hogy belekötöttek az udvaron, máskor a szemébe mondták, hogy a pokolba való.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság a rabokat is felháborította

Attila, Viktória volt vőlegénye, az elhunyt kisfiú édesapja még nem kapott rá lehetőséget, hogy volt párját meglátogassa a rácsok mögött, és arról sincs tudomása, hogy Viktória kérelmezte volna, hogy a férfit felvegyék a kapcsolattartói közé.

Attila nem bocsát meg Viktóriának Fotó: Olvasói

Ha találkoznék vele, biztosan megkérdezném tőle, hogy volt képes bántani a gyermekünket. A tragédia napján még őszintén hittem az ártatlanságában, de most már úgy gondolom, hogy a rendőrség nem téved akkorát, hogy egy vétlen anyát meggyanúsítsanak egy ilyen szörnyűséggel

– mondta Attila, és kifejtette, tudni véli, mi zajlik Viktória lelkében.

- Biztos vagyok benne, hogy fél tőlem! Nem mer a szemembe nézni. A családunknak mindene meglehetett volna. Még az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiát is elfogadtam, és róla is gondoskodtam, amíg együtt éltünk. Sosem fogok Viktóriának megbocsátani – fejezte ne a fiatal férfi.