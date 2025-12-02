Befejezte a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását

Lezárta a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását – közölte a Magyar Nemzet. A 11 éves gyermek több mint húsz évvel ezelőtt tűnt el, de tavaly nyáron megtalálták a holttestét. Ekkor bizonyosodott be, hogy brutális gyilkosság áldozata lett.

A Till Tamás-gyilkosság nyomozása lezárult

Véget ér a Till Tamás-gyilkosság ügy nyomozása

Érdemi ügyészi döntés meghozatala céljából megküldte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az ügyészségnek a Till Tamás meggyilkolása ügyében keletkezett iratokat – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy az iratismertetés megtörtént, a nyomozás ezzel lezárult. Vádemelés kérdésében még nem született döntés.

F. János, az ügy gyanúsítottját aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. A férfi jelenleg letartóztatásban van.

A történet 2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás eltűnésével kezdődött, aki bajai otthonából biciklivel indult lovagolni a közeli vadasparkba. A kerékpárját ugyan megtalálták, de Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség.

Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait és emberölés miatt indult nyomozás.

F. János tanúként ismerte be a gyilkosságot, de mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, ezért szabadon engedték és a büntethetősége 15 év után elévült. Végül azonban az ügyészség arra az álláspontra jutott, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták.