Befejezte a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 15:50
gyilkosság ügyTill Tamás
Véget ér a történelmi gyilkosság nyomozása. Ez lehet a befejezése a Till Tamás-gyilkosságnak.

Lezárta a rendőrség a Till Tamás-gyilkosság nyomozását – közölte a Magyar Nemzet. A 11 éves gyermek több mint húsz évvel ezelőtt tűnt el, de tavaly nyáron megtalálták a holttestét. Ekkor bizonyosodott be, hogy brutális gyilkosság áldozata lett.

A Till Tamás-gyilkosság nyomozása lezárult
A Till Tamás-gyilkosság nyomozása lezárult
Fotó: Freepik

Véget ér a Till Tamás-gyilkosság ügy nyomozása

Érdemi ügyészi döntés meghozatala céljából megküldte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az ügyészségnek a Till Tamás meggyilkolása ügyében keletkezett iratokat – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy az iratismertetés megtörtént, a nyomozás ezzel lezárult. Vádemelés kérdésében még nem született döntés.

F. János, az ügy gyanúsítottját aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. A férfi jelenleg letartóztatásban van.

A történet 2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás eltűnésével kezdődött, aki bajai otthonából biciklivel indult lovagolni a közeli vadasparkba. A kerékpárját ugyan megtalálták, de Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség.

Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait és emberölés miatt indult nyomozás.

F. János tanúként ismerte be a gyilkosságot, de mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, ezért szabadon engedték és a büntethetősége 15 év után elévült. Végül azonban az ügyészség arra az álláspontra jutott, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
