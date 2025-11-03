"Számunkra nincs megnyugvás" – végre elkészült Till Tamás sírköve

Mint arról a Bors beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján, kerékpárral elment otthonról, hogy a lovardában megnézze a nem sokkal előtte született kiscsikókat. Soha többé nem tért haza. A szülei csaknem negyed évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy fiúk egy nap becsenget hozzájuk, de 2024 nyarán, egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerült a gyermek holtteste.

Till Tamás Baján nyugszik Fotó: Bors

Till Tamás mellett nyugszanak majd a szülei

Tamáska megölésével az akkor 16 éves F. Jánost gyanúsítják. A férfit letartóztatták. A nyomozás miatt a szülők csak hónapokkal később, december 5-én adhatták meg gyermeküknek a végtisztességet. Egy hármas sírhelyet váltottak meg, hogy ha eljön az ő idejük, mindketten a fiuk mellett nyugodhassanak. Katalin és Mátyás most elmondta lapunknak, hogy halottak napjára elkészült Tomi sírköve.

"Egy fekete, india aurora gránit sírkövet választottunk, mégpedig egy sötétebb árnyalatút. Rágravíroztattuk Tomi arcképét. Ha szemből nézzük, bal kéz felől, két homokfúvott galamb is látható" – árulta el az édesapa, és hozzátette: egyelőre csak a kisfiuk sírköve készült el.

Katalin hangsúlyozta: egyesek azt gondolják, hogy az ünnepek idején még nehezebb a gyászukat elviselni, de ők az év 365 napján szenvednek.

A fájdalmunk folyamatos. Sosem enyhül. Ismerjük a mondást, hogy az idő segít, de mi ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Számunkra nincs megnyugvás

– fogalmazott Katalin.