Nagy erőkkel keresik őket a rendőrök: anya és kisfia tűnt el a XXI. kerületből

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó B. Izabela és Sz. Ferenc Zoltán ügyében. A hírek szerint a 29 éves, szlovák állampolgárságú nő a kisfiával december 17-én dél körül a csepeli otthonukból ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik őket.

Keresik a rendőrök az eltűnt anyát és kisfiát / Fotó: Pexels (illusztráció)

Eltűnt anyát és kisfiát keresik a rendőrök

A személyleírás alapján B. Izabela körülbelül 170 centiméter magas és barna szeme van. Eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. Sz. Ferenc Zoltánt fekete babakocsiban vitte magával: a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki B. Izabela és Sz. Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Az eltűnt nő és kisfia fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

