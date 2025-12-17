Eltűnt vértesszőlősi gyermekeket keres a rendőrség: lehet, hogy együtt bujkálnak?

Eltűnt gyermekeket keres a Tatabányai Rendőrkapitányság. A három fiatal lány engedély nélkül hagyta el a vértesszőlősi lakásotthont, azóta pedig senki sem sejti, merre lehetnek.

Fotó: Gé / MW

Eltűnt gyermekeket keres a rendőrség: együtt bujkálhatnak

A rendőrség egy 17, egy 15 és egy 14 éves fiatal lányt keres, akik a vértesszőlősi lakásotthonból tűntek el, méghozzá igen rövid idő leforgáa alatt. Épp ezért könnyen elképzelhető, hogy együtt tervelték ki a szökést, sőt, talán most is együtt bujkálnak valahol. A 17 éves Alexa és a 15 éves Adriana december 15-én, hétfőn tűntek el. Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg. Adriana 165 cm magas, barna szemű, barna hajú, vékony testalkatú. Az ő körözési fotója itt látható.

A harmadik eltűnt lány, a 14 éves Lara másfél héttel korábban, december 6-án szintén engedély nélkül távozott a vértesszölősi lakásotthonból. Ő 160 centiméter magas, zöld szeme és fekete haja van, vékony testalkatú. Eltűnésekor vajszínű télikabátot viselt. Fotója ide kattintva nézhető meg.