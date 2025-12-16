Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Merre vagy, Amanda? 14 éves lányt keres a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 10:20
Amanda november közepe óta nem ad magáról életjelet. A fiatal lány felkutatásában a rendőrség a lakossághoz fordul segítségért.

Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kérik a lakosság segítségét a zalai rendőrök. Amanda november 23. óta ismeretlen helyen tartózkodik. 

Eltűnt egy fiatal lány: november óta rejtély, merre van
Fotó: Gé / MW

Eltűnt a gyermekotthon lakója

A Lenti Rendőrség körözés indított N. Amanda Borostyán ügyében, aki november 23-án egy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A 14 éves fiatal lány eltűnése óta életjelet nem adott magáról, a rendőrség jelenleg is keresi.  

Amanda körülbelül 162 cm magas, vékony testalkatú, hosszú sötétbarna hajú, barna szemű. Vélt tartózkodási helye: Budapest XX. kerület. Fotója ide kattintva nézhető meg.

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt N. Amanda Borostyánt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu