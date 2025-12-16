Merre vagy, Amanda? 14 éves lányt keres a rendőrség

Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kérik a lakosság segítségét a zalai rendőrök. Amanda november 23. óta ismeretlen helyen tartózkodik.
A Lenti Rendőrség körözés indított N. Amanda Borostyán ügyében, aki november 23-án egy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A 14 éves fiatal lány eltűnése óta életjelet nem adott magáról, a rendőrség jelenleg is keresi.
Amanda körülbelül 162 cm magas, vékony testalkatú, hosszú sötétbarna hajú, barna szemű. Vélt tartózkodási helye: Budapest XX. kerület. Fotója ide kattintva nézhető meg.
A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt N. Amanda Borostyánt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
