Kattant a bilincs másodjára is: ismét lebukott a kábítószert termesztő ózdi férfi

Egy ózdi férfi nem először kerül a helyi hatóságok látóterébe kábítószer készítésének gyanújával. Legelőször az idei évben, március 7-én kutatást végeztek a férfi ózdi lakóhelyén, ahol drogot és előállításra alkalmas növényeket, továbbá termesztéshez szükséges eszközöket találtak a rendőrök.

Az ózdi férfi ismét lebukott kábítószer termesztéssel /

Fotó: Bors

Ózdi férfi csuklóján másodjára is kattant a bilincs

Az év végére, december 3-án ismét fennállt a gyanú a férfi korábbi bűncselekményére. A házkutatást során, az előző esethez hasonlóan több kábítószert, termesztéshez szükséges eszközöket és növényi származékokat találtak, úgymint 6 palántát, és 11 növényi szárat. A férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták bírósági kezdeményezéssel -írja a Police.