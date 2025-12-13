Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kattant a bilincs másodjára is: ismét lebukott a kábítószert termesztő ózdi férfi

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 18:25
drogpiactermesztés
A férfi nem először néz szembe a törvénnyel az év során.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy ózdi férfi nem először kerül a helyi hatóságok látóterébe kábítószer készítésének gyanújával. Legelőször az idei évben, március 7-én kutatást végeztek a férfi ózdi lakóhelyén, ahol drogot és előállításra alkalmas növényeket, továbbá termesztéshez szükséges eszközöket találtak a rendőrök.

alt=Az ózdi férfi ismét lebukott kábítószer termesztéssel
Az ózdi férfi ismét lebukott kábítószer termesztéssel / 
Fotó: Bors

Ózdi férfi csuklóján másodjára is kattant a bilincs

Az év végére, december 3-án ismét fennállt a gyanú a férfi korábbi bűncselekményére. A házkutatást során, az előző esethez hasonlóan több kábítószert, termesztéshez szükséges eszközöket és növényi származékokat találtak, úgymint 6 palántát, és 11 növényi szárat. A férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták bírósági kezdeményezéssel -írja a Police.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu