Úgy beállt a drogos sofőr, hogy a saját nevét alig tudta megmondani igazoltatásnál

Azonnal letartóztatták a rendőrök Somersetben azt a férfit, aki annyi drogot fogyasztott, hogy alig tudta megválaszolni a hatóság egyszerű kérdéseit.

Jack Brownless drogok hatása alatt vezetett (Fotó: Avon és Somerset rendőrség)

Jack Brownless ezüst Mercedes autójával haladt az A39-es úton Wells közelében, amikor falnak ütközött, majd elhajtott a helyszínről, amikor egy másik sofőr megpróbált segíteni rajta.

A 39 éves férfit augusztus 22-én állították meg egy kereszteződésnél, miután több bejelentés érkezett róla. Amikor kérdőre vonták, azt sem tudta megmondani, mikor evett vagy ivott utoljára.

Amikor beszéltünk vele, egyértelmű volt, hogy erősen ittas vagy drogok hatása alatt áll: összevissza beszélt, és zavartnak tűnt

- mondta Sam Colebrook rendőr.

A Yeovil Városi Bíróságon Brownlesst 26 hét felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és öt évre eltiltották a vezetéstől, miután bűnösnek vallotta magát kábítószer hatása alatti vezetés, valamint kannabisz és ketamin birtoklása miatt is.

Többféle drogot is fogyasztott a sofőr

Pozitív lett a kannabisztesztje az út szélén, és a járműben is több kis zacskó ketamint és kannabiszt találtak. Egyértelmű, hogy szerencsénk van, amiért az eset nem végződött súlyos sérüléssel.

Brownlesst 100 óra fizetetlen közmunkára és rehabilitációs programon való részvételre is kötelezte a bíróság - írja a BBC.