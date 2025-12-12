Úgy beállt a drogos sofőr, hogy a saját nevét alig tudta megmondani igazoltatásnál

Azonnal letartóztatták a rendőrök Somersetben azt a férfit, aki annyi drogot fogyasztott, hogy alig tudta megválaszolni a hatóság egyszerű kérdéseit.
Jack Brownless ezüst Mercedes autójával haladt az A39-es úton Wells közelében, amikor falnak ütközött, majd elhajtott a helyszínről, amikor egy másik sofőr megpróbált segíteni rajta.
A 39 éves férfit augusztus 22-én állították meg egy kereszteződésnél, miután több bejelentés érkezett róla. Amikor kérdőre vonták, azt sem tudta megmondani, mikor evett vagy ivott utoljára.
Amikor beszéltünk vele, egyértelmű volt, hogy erősen ittas vagy drogok hatása alatt áll: összevissza beszélt, és zavartnak tűnt
- mondta Sam Colebrook rendőr.
A Yeovil Városi Bíróságon Brownlesst 26 hét felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és öt évre eltiltották a vezetéstől, miután bűnösnek vallotta magát kábítószer hatása alatti vezetés, valamint kannabisz és ketamin birtoklása miatt is.
Pozitív lett a kannabisztesztje az út szélén, és a járműben is több kis zacskó ketamint és kannabiszt találtak. Egyértelmű, hogy szerencsénk van, amiért az eset nem végződött súlyos sérüléssel.
Brownlesst 100 óra fizetetlen közmunkára és rehabilitációs programon való részvételre is kötelezte a bíróság - írja a BBC.
Szeretnénk emlékeztetni az embereket, hogy nincs biztonságos módja az ittasan vagy droghatás alatt történő vezetésnek. Nincs mentség a kockázatvállalásra, és továbbra is arra kérjük a nyilvánosságot, hogy segítsenek eltávolítani a veszélyes sofőröket az utakról, mielőtt túl késő lenne.
