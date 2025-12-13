Lecsaptak a kommandósok: két kézzel szórta a drogból befolyt pénzt a szabadszállási Bonnie és Clyde

A rendőrség beszámolója szerint a nyomozók és a kommandósok december 10-én hajnalban ütöttek rajta az 55 éves helyi férfin és 25 éves élettársán. A pár gyaníthatta, hogy a rendőrök felfigyeltek rájuk, mert az otthonukban csupán a terjesztéssel összefüggésbe hozható dolgokat találtak, kábítószert nem.

A vevők válogathattak a tiltólistás szerekből: speedet, marihuánát és kristályt is vehettek a város eldugott utcájában Fotó: polce.hu

Erre azonban nem is volt szükség, mivel az elfogásukat megelőzően tucatnyi fogyasztó nyilatkozott arról, hogy rendszeresen a szabadszállási bűntársaktól szerzik be az illegális anyagot. A vevők válogathattak a tiltólistás szerekből: speedet, marihuánát és kristályt is vehettek a város eldugott utcájában, csak a varázsszót kellett tudni. „Egy csirkecombot kérek!”, ami egy pakkot jelentett tolvajnyelven – így kommunikált vevő és eladó egymással.

A tájékoztatás szerint a dílerek alaposan védték a házukat a hívatlan látogatóktól: biztonsági kamerák sora védte az épületet, így még az udvarba sem mehetett be bárki. A drogot azonban telefonon vagy interneten is meg lehetett rendelni, és azt akár házhoz is szállították. Nem volt ritka, hogy egy-egy ember több tízezer forintot hagyott a párnál hetente.

Az élettársak nem nagyon titkolták a vagyongyarapodásukat: két autójuk is volt, és – a tanúk szerint – mindenhol szórták a pénzt Fotó: police.hu

Az élettársak nem nagyon titkolták a vagyongyarapodásukat: két autójuk is volt, és – a tanúk szerint – mindenhol szórták a pénzt. A rendőrök a vagyonvisszaszerzés érdekében zár alá vettek egy bankszámlát és a bűnös pénzből szerzett házat, illetve több értéktárgyat – ékszert, pénzt és autókat foglaltak le.

A párt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják. Mindkettejük esetében a bűncselekményt minősíti, hogy a tiltott szereket tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeknek is kínálták. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói őrizetbe vették a gyanúsítottakat, és kezdeményezték letartóztatásukat - írja a police.hu.