Rajongói gyűjtöttek a világsztár új májára: a Terminátor sztárjának legnagyobb eredménye, hogy hét éve józan

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől Hollywood egykori tinisztárja, a Terminátor 2-ből ismert Edward Furlong?
A kilencvenes évek jelentették Edward Furlong filmes életének dicsőséges korszakát: 1991-ben valósággal berobbant Hollywoodba a Terminátor 2. – Az ítélet napja ifjú főszereplőjeként, majd az évtized végén az Amerikai história X jelentette a (máig) utolsó jelentős alkotást, amelyben játszott. A kettő közé pedig olyan remek mozik fértek be, mint az Amerikai szív, a Kis Odessza, A gyanú árnyéka, nem is beszélve az Aerosmith legendás Livin’ on the Edge című videoklipjéről.
A 48 éves színész kaliforniai srácként született és nőtt fel. Édesanyja mexikói származású, biológiai apjával sosem találkozott. A színészkedés egészen 13 éves koráig eszébe sem jutott, amikor egy hollywoodi ügynök fel nem figyelt rá, és elhívta a Terminátor 2. szereplőválogatására. Így bármiféle színészi tapasztalat nélkül kapta meg a főszerepet a kor egyik szuperprodukciójában, James Cameron rendező azért döntött mellette, mert megvolt benne az a bizonyos utcakölykös vagányság, amely a szerephez kellett. A vagányságát a forgatáson is igazolta, és nem csak a kamerák előtt: összejött a nála kétszer idősebb színésztanárnőjével, aki aztán a következő időszakban az élettársa is lett.
A korszak új szupersztárjaként, hollywoodi tinibálványként zenei karrierbe is belevágott, és lemezei különösen Japánban értek el óriási sikert, ahol egyébként máig népszerűnek számít. A világ más tájain azonban azóta jóval kevésbé, és a színészi pályája mellett a magánéletét is sikerült romba döntenie. Nőügyek terén is balhésnak bizonyult: számos eljárás indult ellene kapcsolati erőszak miatt. Egyszer nősült meg: Rachael Bella színésznő papíron 2006 és 2014 között volt a felesége, a valóságban azonban jóval rövidebb ideig éltek együtt. Házasságukból egy fia is született, akinek a láthatását azután vonták meg tőle, hogy az akkor hatéves gyermek pozitív drogtesztet produkált kokainra, miután vele töltött időt.
Mint az eddigiekből sejthető, a problémás szerhasználat indította el Furlongot a lejtőn. Nagyon fiatalon, hirtelen került a csúcsra, ezt pedig nem tudta feldolgozni. Már a híressé válása előtt is akadtak nehézségei azzal kapcsolatban, miként kapcsolódjon más emberekhez. Sztárként persze mindenki az ő kegyeit kereste, ami féktelen bulizásokba torkollott. A mindennapos partizáshoz egy idő után már serkentőkre volt szüksége, így rászokott a kokainra, majd az elalváshoz is kellett „segítség”: jöttek a nyugtatók és a heroin.
Az ezredforduló környékén még szerepelt néhány említésre méltó filmben (Állati kiképzés, Kuki, Lovagok hőstette), de a 2003-as Terminátor 3-ban már botrányai miatt lecserélték Nick Stahlra. A helyzet odáig fajult, hogy 2011-ben már a gyerektartást sem tudta fizetni, 2012-ben rajongói pénzügyi támogatását kérte egy új májra, 2013-ban pedig rács mögé került bántalmazás miatt. Néhány hónap után csak azzal a feltétellel szabadult, hogy elvonóra megy.
2023-ban hosszú kihagyás után újra filmszerepet vállalt: a The Forest Hills című horrorban játszott a szintén nagy visszatérő Shelley Duvall oldalán – nem nagy sikerrel. Az egyetlen pozitívum, amelyről vele kapcsolatban beszámolhatunk, a józansága: elmondása szerint idén már a hétéves jubileumát ünnepelte, és talán lassan a kényszeres evésén is sikerül úrrá lennie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.