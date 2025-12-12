Rajongói gyűjtöttek a világsztár új májára: a Terminátor sztárjának legnagyobb eredménye, hogy hét éve józan

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől Hollywood egykori tinisztárja, a Terminátor 2-ből ismert Edward Furlong?

A Terminátor 2. részével indult Edward Furlong karrierje Fotó: KPA Honorar & Belege

Terminátor 2., amikor Edward Furlong a csúcson volt

A kilencvenes évek jelentették Edward Furlong filmes életének dicsőséges korszakát: 1991-ben valósággal berobbant Hollywoodba a Terminátor 2. – Az ítélet napja ifjú főszereplőjeként, majd az évtized végén az Amerikai história X jelentette a (máig) utolsó jelentős alkotást, amelyben játszott. A kettő közé pedig olyan remek mozik fértek be, mint az Amerikai szív, a Kis Odessza, A gyanú árnyéka, nem is beszélve az Aerosmith legendás Livin’ on the Edge című videoklipjéről.

Mi mindent tudunk róla?

A 48 éves színész kaliforniai srácként született és nőtt fel. Édesanyja mexikói származású, biológiai apjával sosem találkozott. A színészkedés egészen 13 éves koráig eszébe sem jutott, amikor egy hollywoodi ügynök fel nem figyelt rá, és elhívta a Terminátor 2. szereplőválogatására. Így bármiféle színészi tapasztalat nélkül kapta meg a főszerepet a kor egyik szuperprodukciójában, James Cameron rendező azért döntött mellette, mert megvolt benne az a bizonyos utcakölykös vagányság, amely a szerephez kellett. A vagányságát a forgatáson is igazolta, és nem csak a kamerák előtt: összejött a nála kétszer idősebb színésztanárnőjével, aki aztán a következő időszakban az élettársa is lett.

A korszak új szupersztárjaként, hollywoodi tinibálványként zenei karrierbe is belevágott, és lemezei különösen Japánban értek el óriási sikert, ahol egyébként máig népszerűnek számít. A világ más tájain azonban azóta jóval kevésbé, és a színészi pályája mellett a magánéletét is sikerült romba döntenie. Nőügyek terén is balhésnak bizonyult: számos eljárás indult ellene kapcsolati erőszak miatt. Egyszer nősült meg: Rachael Bella színésznő papíron 2006 és 2014 között volt a felesége, a valóságban azonban jóval rövidebb ideig éltek együtt. Házasságukból egy fia is született, akinek a láthatását azután vonták meg tőle, hogy az akkor hatéves gyermek pozitív drogtesztet produkált kokainra, miután vele töltött időt.