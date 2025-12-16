Szívszorító: így emlékeznek az első tárgyalás előtt Mackenzie Michalskiról

Az egész országot megrázta Mackenzie Michalski tavaly novemberi sokkoló halála. Mint arról a Bors is többször beszámolt, a fiatal amerikai turista csupán egy kis kikapcsolódásra és bulizásra érkezett Budapestre - az ápolónőként dolgozó Kenzie ugyanis rajongott Magyarországért. Egyik nap azonban szörnyűség történt: Mackenzie az éjszaka folyamán nyomtalanul eltűnt. A fiatalt ezután szinte egész Budapest kereste, mígnem kiderült a szörnyű igazság: Kenzie-t meggyilkolták.

Mackenzie Michalski tiszteletére tartanak gyertyás megemlékezést / Fotó: Facebook

Szívszorító megemlékezést tartanak Mackenzie Michalskiért

Kiderült, hogy aznap éjjel az egyik szórakozóhelyen találkozott össze egy akkor 37 éves ír férfivel, az ő lakására mentek fel nem sokkal később. Ott annyira összemelegedtek, hogy intim viszonyba kerültek, az együttlét közben azonban az ír férfi végzett Kenzie-vel. A nő holttestét ezután megpróbálta eltüntetni: bérelt lakását kitakarította, holttestét egy bőröndbe csomagolta, majd egy Balatonhoz közeli településre vitte, elfogása után maga mutatta meg ezt a helyet a zsaruknak. A férfi a kihallgatásán azt állította: nem szándékos gyilkosságról volt szó, hanem egy szexuális játék torkollott végül tragédiába. Mackenzie családja azonban egy szót sem hisz el ebből, mint mondták: lányukat meggyilkolták, a felelősnek pedig bűnhődnie kell.

A férfi szerdán bíróság elé áll, ekkor tartják előzetes meghallgatását, úgy tudni, ezen Mackenzie családja is részt vesz, míg a mai napon egy szívszorító gyertyagyújtással emlékeznek meg a tragikus sorsú ápolónőről:

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített Kenzie-nek és azoknak, akik szeretik őt az elmúlt évben. Este, 12.16-án, kedden, magyar idő szerint este hét órakor gyertyafényes virrasztást tartunk Kenzie tiszteletére a Szabadság téren, ugyanott, ahol tavaly virrasztását tartották

- üzente bejegyzésében Kenzie családja és barátai. Azokat, akik nem tudnak elmenni a virrasztásra, arra kérik: ahol tudnak, gyújtsanak egy gyertyát Kenzie lelkéért.

Kérlek, ebben az időben gyújtsatok gyertyát a tiszteletére, ahol vagytok

- kérték. Hozzáfűzték, pontosan tudják, hogy a fiatal ápolónő haláláért felelős férfi szerdán bíróság elé áll, ahol folytatják az igazságért vívott harcot: