Hatalmas fogás: felszámolták a szolnoki kristálybizniszt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 17:42
Sajtótájékoztató keretein belül jelentette be a rendőrség, hogy rekordmennyiségű kábítószert sikerült lefoglalniuk Szolnokon. Összesen 320 kilogramm kristályt találtak egy garázsban és sporttáskákban. A dílert, K. Lászlót jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.
M. N.
Hatalmas drogbizniszt buktattak le a Delta Programban dolgozó nyomozók. Hétfő reggel (12.15.) sajtótájékoztató keretein belül számoltak be arról, hogy rekordmennyiségű kristályt sikerült a rendőrségnek lefoglalnia. Az akció részleteiről és sikereiről Jeney Áron r. dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, parancsnok-helyettese és dr. Rádi Norbert r. dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya számolt be a sajtó képviselőinek.

320 kiló kristály lapult a garázsban / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

320 kiló kristály volt a garázsban

A nyomozók még nyáron értek tetten egy 55 éves szolnoki férfit, amint az éppen drogot rejtett el a Tisza-parton. Így jutottak el végül a városban a kassai úti garázshoz is, ahonnan K. László kiszállította a drogot. Itt találták meg azt a 22 darab sporttáskát, amelyekben különböző kiszerelésekben, vákuumcsomagolásokban a 320 kilogramm kristályt. A férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.

Sajtótájékoztató keretein belül jelentették be a hatalmas fogást / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

El akarták fogni a hálózat többi tagját is

Az ügybe beszállt a KR Nni Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal, így a helyi erőkkel közösen azon dolgoztak, hogy minél több részvevőjét elfogják a droghálózatnak. Végül sikerült azonosítani K. László bűntársait. A gyanú szerint a drog Hollandiából érkezett, amit a csomagkézbesítőként dolgozó, 30 éves K. János vett át. A futár ezeket hetente két-három alkalommal, 10-12 kg-os csomagokban szállította Szolnokra. A leszállított drog kilójáért 50 ezer forintot kapott. 

Fegyveresek őrizték a hatalmas adag kristályt / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Testvérpár is dolgozott a kristály bizniszben 

A korábban elfogott K. László testvéréről is kiderült, hogy benne van a drogbizniszben. K. Zoltán tárolta, csomagolta a kristályt, és a különböző átadási helyekre szállította Szolnokon. Ezek a közterületen álló autók és kültéri helyszínek voltak. A vevők először kifizették az illegális szert, majd anélkül, hogy találkoztak volna a dílerekkel átvették a kristályt. Az egész csapatot a 30 éves M. Dominik irányította. Ő szerezte a kábítószert külföldről és irányította az embereit.

Hatalmas mennyiségű kristályt foglaltak le, csak maszkban lehetett megközelíteni / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Lecsaptak a drogbandára

Amikor a nyomozók felderítették az összes résztvevőt, akkor december 8-án hajnalban rajtuk is ütöttek. Őrizetbe vették M. Dominiket, K. Jánost és a testvérét is, továbbá egy fogyasztót is. A gyanú szerint M. Dominik bűntársaival nagyjából 1000 kiló kristályt értékesített, melynek feketepiaci értéke, 6-10 milliárd forint. A kutatások során 125 millió forintnak megfelelő vagyont foglaltak le, valamint 2449 darab, engedély nélkül forgalmazott Poco e-cigarettát is. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
