Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kábítószer-kereskedelemből élő apát és fiát tartóztattak le Szolnokon

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 15:35
apa-fiadrogkereskedelemdrog
A DELTA Program keretében fogták el a drogdílereket a szolnoki rendőrök.

A szolnoki rendőrség információi szerint a 43 éves tiszaföldvári férfi régebb óta drogbiznisszel foglalkozott, és tiltott szerekkel látta el a környék kábítószer fogyasztóit.

Drogdílerpárost tartóztattak le a szolnoki rendőrök
Drogdílerpárost tartóztattak le a szolnoki rendőrök / Fotó: Bors

Apa-fia drogbiznisz: lecsaptak a rendőrök

A férfi később a 23 éves fiát is bevonta az illegális üzletbe, aki a szállításban, a vásárlók kiszolgálásában és a drog terjesztésében vett részt. December 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA műveleti egységeivel fogta el a dílerpárost. 

Az ingatlanban tartott házkutatás során a rendőrök több gramm kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, valamint vagyonvisszaszerzés okán pénzt foglaltak le. A porról megállapították, hogy N-etil-pentedron-hidrokloridot tartalmaz, ami kábítószernek minősül - számolt be róla a Police.hu.

A két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, a nyomozók őrizetbe vették őket, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu