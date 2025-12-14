Kábítószer-kereskedelemből élő apát és fiát tartóztattak le Szolnokon

A szolnoki rendőrség információi szerint a 43 éves tiszaföldvári férfi régebb óta drogbiznisszel foglalkozott, és tiltott szerekkel látta el a környék kábítószer fogyasztóit.

Drogdílerpárost tartóztattak le a szolnoki rendőrök / Fotó: Bors

Apa-fia drogbiznisz: lecsaptak a rendőrök

A férfi később a 23 éves fiát is bevonta az illegális üzletbe, aki a szállításban, a vásárlók kiszolgálásában és a drog terjesztésében vett részt. December 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA műveleti egységeivel fogta el a dílerpárost.

Az ingatlanban tartott házkutatás során a rendőrök több gramm kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, valamint vagyonvisszaszerzés okán pénzt foglaltak le. A porról megállapították, hogy N-etil-pentedron-hidrokloridot tartalmaz, ami kábítószernek minősül - számolt be róla a Police.hu.

A két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, a nyomozók őrizetbe vették őket, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.