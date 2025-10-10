Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Cunamiriadót adtak ki: lakosok ezreit evakuálták, eddig 1 halottról lehet tudni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 10:10
Egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, és perceken belül cunamiriadót hirdettek a térségben. A hatóságok több ezer embert szólítottak fel az evakuációra.

Hatalmas, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg ma a Fülöp-szigetek Mindanao régiójának partjait, amely cunamiriadót váltott ki az országban és a szomszédos Indonéziában is. 

Több ezren menekülnek a cunamiriadó miatt (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Kitört a káosz a cunamiriadó miatt

A Fülöp-szigeteki szeizmológiai intézet szerint akár 3 méteres hullámok is elérhetik a partokat, míg Indonéziában és Palau térségében az árapályszint 1 méterrel is megemelkedhet.

A rengés után több épület megrongálódott Davao Oriental tartományban, miközben az ország még mindig a múlt heti, 6,9-es földrengés pusztításából próbál talpra állni, amely legalább 74 ember életét követelte. A hatóságok arra szólították fel a tengerparti lakosságot, hogy azonnal meneküljenek magasabban fekvő területekre. A hajótulajdonosokat is figyelmeztették, hogy biztonságos helyre vontassák járműveiket.

A Davao városában készült felvételek pánikszerű jeleneteket mutatnak: kórházi dolgozók és betegek rohantak ki az épületből, néhány sérültet a parkolóban láttak el. Eddig egy halottról tudni: egy 54 éves nőről, aki életét vesztette, amikor egy elektromos épület kerítése ráomlott, de a sérültek pontos számáról még nem érkezett információ.

A veszély még nem múlt el

Ferdinand Marcos Jr. elnök kijelentette, hogy azonnali evakuálásokat rendeltek el, és a mentőcsapatok készen állnak, amint biztonságos lesz a terep.

Indonéziában kisebb, 3–17 cm-es cunamihullámokat mértek, de a szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszély még nem múlt el. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosokat, hogy maradjanak távol a partoktól, amíg hivatalosan nem nyilvánítják biztonságosnak a térséget - írta a Mirror.

