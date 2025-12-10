Újabb földrengések rázhatják meg Japánt

Ismét földrengések várhatóak Japánban. Hétfőn 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, több mint két tucat ember megsérült, és a hatóságok több mint 100 000 ember számára evakuálási parancsot adtak ki. A hatalmas erejű földrengést egy még erősebb rengés követheti a hatóságok szerint.

Újabb földrengésre figyelmeztetik a japán lakosokat a hatóságok.

Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Újabb földrengések lehetnek Japánban

A földrengés helyi idő szerint este 11:15-kor, az ország északkeleti partjától körülbelül 70 kilométerre, 53 kilométer mélységben következett be, az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) szerint. A CNN japán fővárosban, Tokióban – több mint 640 kilométerre – tartózkodó stábja erős rengéseket érzett a földrengés alatt, amely több mint 30 másodpercig tartott. A JMA figyelmeztetett, hogy ezen a héten Japánban 8-as vagy annál nagyobb erősségű nagy erejű földrengés is beövetkezhet, de ennek valószínűségét 1%-ra becsülte. „Bár továbbra is nagyon bizonytalan, hogy valóban bekövetkezik-e egy nagy erejű földrengés, úgy véljük, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy katasztrófavédelmi intézkedéseket tegyünk, abból az elvből kiindulva, hogy meg kell védenünk saját életünket” – közölte az ügynökség.

Developing : A massive magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Japan Monday, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet.



Last year's video when the 7.1 magnitude earthquake hit Japan. This time 7.6. Prayers for our Japanese brothers & sisters. pic.twitter.com/xiJLchr2T2 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) December 8, 2025

A földrengés után a Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) cunami-riasztást adott ki Hokkaido, Aomori prefektúra és Iwate prefektúra csendes-óceáni partvidékére, azonban a hullámok nem bizonyultak olyan magasnak, mint az előrejelzések sejtették. A JMA szerint 2,3 láb magas cunamit figyeltek meg Iwate prefektúra Kuji kikötőjében, míg Aomori és Hokkaido prefektúrákban 1,3 láb magas cunamit regisztráltak. A cunami riadót kedd reggelre visszavonták.

A japán tűzoltóság és katasztrófavédelmi ügynökség kedd reggel közölte, hogy több mint 114 000 ember számára adtak ki evakuálási parancsot. Sanae Takaichi japán miniszterelnök kedden újságíróknak elmondta, hogy a földrengésben legalább 30 ember megsérült, és figyelmeztetett, hogy hasonló vagy még erősebb rengések is következhetnek. - olvasható a CNN cikkében.