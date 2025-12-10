Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb földrengések rázhatják meg Japánt

földrengés Japánban
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 11:42
Japán Meteorológiai Hivataltermészeti katasztrófa
Hétfőn este egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Japánt. A hatóságok most figyelmeztetnek, újabb földrengések várhatóak.

Ismét földrengések várhatóak Japánban. Hétfőn 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, több mint két tucat ember megsérült, és a hatóságok több mint 100 000 ember számára evakuálási parancsot adtak ki. A hatalmas erejű földrengést egy még erősebb rengés követheti a hatóságok szerint. 

Újabb földrengésre figyelmeztetik a japán lakosokat a hatóságok.
Újabb földrengésre figyelmeztetik a japán lakosokat a hatóságok.
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Újabb földrengések lehetnek Japánban 

A földrengés helyi idő szerint este 11:15-kor, az ország északkeleti partjától körülbelül 70 kilométerre, 53 kilométer mélységben következett be, az Amerikai Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) szerint. A CNN japán fővárosban, Tokióban – több mint 640 kilométerre – tartózkodó stábja erős rengéseket érzett a földrengés alatt, amely több mint 30 másodpercig tartott. A JMA figyelmeztetett, hogy ezen a héten Japánban 8-as vagy annál nagyobb erősségű nagy erejű földrengés is beövetkezhet, de ennek valószínűségét 1%-ra becsülte. „Bár továbbra is nagyon bizonytalan, hogy valóban bekövetkezik-e egy nagy erejű földrengés, úgy véljük, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy katasztrófavédelmi intézkedéseket tegyünk, abból az elvből kiindulva, hogy meg kell védenünk saját életünket” – közölte az ügynökség. 

A földrengés után a Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) cunami-riasztást adott ki Hokkaido, Aomori prefektúra és Iwate prefektúra csendes-óceáni partvidékére, azonban a hullámok nem bizonyultak olyan magasnak, mint az előrejelzések sejtették. A JMA szerint 2,3 láb magas cunamit figyeltek meg Iwate prefektúra Kuji kikötőjében, míg Aomori és Hokkaido prefektúrákban 1,3 láb magas cunamit regisztráltak. A cunami riadót kedd reggelre visszavonták. 

A japán tűzoltóság és katasztrófavédelmi ügynökség kedd reggel közölte, hogy több mint 114 000 ember számára adtak ki evakuálási parancsot. Sanae Takaichi japán miniszterelnök kedden újságíróknak elmondta, hogy a földrengésben legalább 30 ember megsérült, és figyelmeztetett, hogy hasonló vagy még erősebb rengések is következhetnek. - olvasható a CNN cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu