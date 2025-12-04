Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a pánik: kiürítették az áruházakat, menekültek az emberek

pánik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 13:05
Kínaföldrengés
Az emberek rémületükben kezdtek futni. Hatos erősségű földrengést regisztráltak.
Bors
A szerző cikkei

Hatos erősségű földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területét, a rengés pánikot keltett Kazahsztán fővárosában, Almatiban.

Pánikot keltett a hatos erősségű földrengés
Pánikot keltett a hatos erősségű földrengés
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Egyelőre nincs hír arról, hogy a földrengésnek lenne áldozata

A kínai földrengés-megfigyelő központ 6,0 erősségű földrengésről számolt be, amely az ország északnyugati részén, Kirgizisztánnal határos területen található Akcsi megyében keletkezett, helyi idő szerint délután 3 óra 44 perckor, fészke 10 kilométeres mélységben volt - derült ki a tájékoztatásból. A hatóságok egyelőre nem kaptak jelentést áldozatokról vagy összeomlott épületekről. A megye közlekedése, áramellátása és távközlése normálisan működik - közölte az állami média.

A földrengés ugyanakkor pánikot keltett a szomszédos Kazahsztán fővárosában, Almatiban. Számos középiskolát, irodát és bevásárlóközpontot kiürítettek, az emberek tömegesen hagyták el otthonaikat és menekültek az utcákra. Az Orda című lap szerint a Turan Egyetemen a földrengés miatt elhalasztották az órákat és a vizsgákat.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu