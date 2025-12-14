Rendkívüli bejelentés: őrizetbe vették az egyetemi lövöldözés gyanúsítottját

Oscar Perez, a providence-i rendőrség vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy egy 30 éves személyt vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás az egyetemi lövöldözéssel kapcsolatban. Az elkövető szombaton nyitott tüzet az egyetem egy első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egyetemi lövöldözés: több mint 40 lövést adott le a támadó

Az elkövető a biztonsági erők egyik tagja szerint több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két személy életét vesztette, kilencen megsebesültek. A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről.

A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő. Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat.

Mindenki nagy megrázkódtatáson esett át, és még sokáig tart, amíg feldolgozzuk. Közösségünk erős, és túl fogjuk tenni magunkat ezen, de ez egy szörnyű csapás

- hangsúlyozta Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora a sajtótájékoztatón. Paxson elmondta, ő úgy értesült, hogy a meglőtt személyek közül legalább tízen hallgatók voltak.

A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban. Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban.