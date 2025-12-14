Halálos egyetemi lövöldözés: zajlik a hajtóvadászat, részletek derültek ki a tettesről

A hatóságok nagy erőkkel keresik azt az egyetemi lövöldözőt, aki legalább két diákot megölt és kilencet megsebesített szombaton az amerikai Rhode Island-i Providence várában található Brown Egyetem egyik kampuszában zajló záróvizsgák idején. Az egyetemi lövöldözés elkövetője egy 30-as éveiben járó férfi!

Halálos egyetemi lövöldözés: sok a kérdés, zajlik a hajtóvadászat

Timothy O'Hara, a providence-i rendőrfőkapitány helyettese azt mondta, hogy a gyanúsított egy sötét ruhás férfi volt. "A biztonsági felvételeken látható, ahogy a gyanúsított elsétál az épülettől, de az arca nem kivehető. Egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy egy 30-as éveiben járó férfit láttak, aki vélhetően maszkot viselt" - tette hozzá.

Egyelőre azt sem tudni, hogy hogyan jutott be a lövöldöző az első emeleti tanterembe. Az épület külső ajtajai ugyan nem voltak zárva, de a záróvizsgákra használt termekbe belépőkártyával lehetett csak belépni.

A sebesülteket a Rhode Island-i kórházba szállították. Egyikük állapota kritikus, a másik nyolc ember is intenzív osztályra került - mondta Kelly Brennan, a kórház szóvivője.

Brett Smiley, Providence polgármestere azt mondta, hogy őrizetbe vettek egy személyt, őt azonban elengedték, miután megállapították, hogy nincs köze az ügyhöz.

A lövöldözés a Barus & Holley épületben történt, egy hétemeletes komplexumban, amely a műszaki karnak és a fizika tanszéknek ad otthont. Az egyetem honlapja szerint az épületben több mint száz laboratórium, több tucat tanterem és iroda található.

A Brown Egyetem, az Egyesült Államok hetedik legrégebbi felsőoktatási intézménye, az ország egyik legrangosabb egyeteme, nagyjából 7300 alapképzésben és több mint 3000 posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóval.