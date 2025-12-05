Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitört a botrány: defibrillátort kértek a budapesti metrómegállónál, nem kaptak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 13:10
A Határ úton lett rosszul egy férfi. A metróállomásnál defibrillátort kértek az utasok, de a BKV dolgozói nem segítettek.
Bors
A szerző cikkei

December 3-án este a 3-as metró Határ úti megállójában egy férfi rosszul lett, az utasok megpróbálták újraéleszteni. Közben két férfi a forgalmi iroda munkatársaihoz sietett, hogy elkérjék az állomáson elérhető defibrillátort. A BKV dolgozói azonban nem adták oda az életmentő eszközt, arra hivatkozva, hogy „már jön a mentő”, és azt „csak a metró területén lehet használni”.

Hiába kérték a metróállomásnál a defibrillátort, a BKV dolgozói nem segítettek.
Hiába kérték a metróállomásnál a defibrillátort, a BKV dolgozói nem segítettek
Fotó: Quality Stock Arts /  Shutterstock 

A mentők később kiérkeztek, az ügyben azonban vizsgálat indult, mert a bajbajutott korábban is kaphatott volna segítséget, ha a BKV dolgozói együttműködnek.

Reagál a BKV a defibrillátor-botrányra

A társaság közleményében hangsúlyozta, az nyilvánvaló, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja minden körülmény teljes körű tisztázása - írja a Mandiner.

A BKV hozzátette: nincs olyan szabályozás, amely megtiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, különösen vészhelyzet esetén. A helyes eljárás az lett volna, hogy az ügyeletes maga viszi ki a készüléket a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában.

A BKV szerint az ilyen esetek rendkívül ritkák és elszigeteltek, és nem tükrözik a vállalat utasbiztonság iránti elkötelezettségét. Mint írták, a társaság minden metróvonalán elérhetővé tette az életmentő készülékeket, és a metrón dolgozó munkatársak rendszeres képzéseken vesznek részt, hogy szükség esetén magabiztosan és hatékonyan tudják használni a defibrillátorokat

 

