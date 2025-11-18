14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Most jött a borzasztó hír: zebrán gázoltak halálra egy idős férfit Mendén

baleset
tragédiagázolás
Szörnyű baleset történt kedd reggel.

Az MTI írja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi alapján, hogy szörnyű baleset történt Mendén, ugyanis halálra gázolt egy gyalogost kedd reggel egy személygépkocsi.

Elhunyt egy idős férfi a balesetben / Illusztráció: Freepik

Mint kiderült, gyalogátkelőhelyen ütötték el az idős férfit, aki sajnos nem élte túl a balesetet. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit, egyelőre nem lehet többet tudni a halálos gázolásról.

 

