Most jött a borzasztó hír: zebrán gázoltak halálra egy idős férfit Mendén

Az MTI írja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi alapján, hogy szörnyű baleset történt Mendén, ugyanis halálra gázolt egy gyalogost kedd reggel egy személygépkocsi.

Elhunyt egy idős férfi a balesetben / Illusztráció: Freepik

Mint kiderült, gyalogátkelőhelyen ütötték el az idős férfit, aki sajnos nem élte túl a balesetet. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit, egyelőre nem lehet többet tudni a halálos gázolásról.