Most kaptuk a hírt: brutális baleset történt az Árpád híd budai hídfőjénél

Brutális balesetről érkezett hír, amely az Árpád híd budai hídfőjénél történt, a felüljáró lábánál. Egy személygépkocsi szalagkorlátnak, majd oszlopnak ütközött Budapest III. kerületében, az Árpád híd budai oldalánál, a Vörösvári út felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Lapunk úgy értesült, a balesetben érintett járművet majdhogynem kettévágta az oszlop.

Kis híján kettévágta az oszlop az autót a balesetnél / Fotó: Beküldött

Hatalmas baleset volt az Árpád hídnál

Úgy tudni, a helyszínen már megkezdték a roncsok elszállítását. Arról egyelőre nincs információ, hányan utaztak az érintett autóban, és hogy történt-e sérülés.