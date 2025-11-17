14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a hírt: brutális baleset történt az Árpád híd budai hídfőjénél

Árpád híd
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 21:24
roncsbaleset
A felüljáró lábánál történt a baleset. Úgy tudni, egy oszlop szinte kettévágta az autót.
Bors
A szerző cikkei

Brutális balesetről érkezett hír, amely az Árpád híd budai hídfőjénél történt, a felüljáró lábánál. Egy személygépkocsi szalagkorlátnak, majd oszlopnak ütközött Budapest III. kerületében, az Árpád híd budai oldalánál, a Vörösvári út felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Lapunk úgy értesült, a balesetben érintett járművet majdhogynem kettévágta az oszlop.

Kis híján kettévágta az oszlop az autót a balesetnél / Fotó:   Beküldött

Hatalmas baleset volt az Árpád hídnál

Úgy tudni, a helyszínen már megkezdték a roncsok elszállítását. Arról egyelőre nincs információ, hányan utaztak az érintett autóban, és hogy történt-e sérülés. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu