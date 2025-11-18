Felfoghatatlan: Hármas karambol a Bajcsy-Zsilinszky úton

Összeütközött három személyautó Salgótarjánban, a Bajcsy-Zsilinszky úton, azaz a 21-es főút 54-es kilométerénél. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.