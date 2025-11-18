Tragédia a gyárban: Könnyek között nyilatkozott a 31 éves férfi barátja a baleset után – „Ott sem kellett volna lennie”

Hatalmas tragédia rázta meg az alabamai Birmingham városát: egy 31 éves férfi, Robert Carson Chambliss életét vesztette egy acélüzemben történt ipari balesetben – annak ellenére, hogy nem dolgozott ott, és a hatóságok szerint nem is tartózkodhatott volna a területen.
A baleset november 7-én, péntek este történt a CMC Steel birminghami telephelyén. A dolgozók értesítették a hatóságokat nem sokkal este 7 óra előtt, miután észrevették, hogy valaki megsérült a területen. A Jefferson megyei halottkém hivatala megerősítette: Chambliss nem volt a cég alkalmazottja, sem alvállalkozó, és engedély nélkül lépett be az üzembe, ahol végül halálos ipari baleset érte.
A kiérkező rendőrök már nem tudtak segíteni rajta: a férfit 22:49-kor a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok később megállapították, hogy halálát tompa erőhatás okozta. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A CMC Steel közleményben tudatta: Chambliss semmilyen formában nem állt kapcsolatban a vállalattal, és engedély nélkül jutott be a területre. A cég együttműködik a rendőrséggel a vizsgálat során. A birminghami rendőrség a People megkeresésére nem reagált.
A férfi egyik közeli barátja – aki a család érzékenységére hivatkozva nem vállalta nevét – a People-nek elmondta: a baleset „pusztító tragédia”, és hangsúlyozta, hogy Chambliss nem akart sem rongálni, sem lopni, amikor az üzemben tartózkodott.
„Ott sem kellett volna lennie”
A barát azt is elárulta, hogy Chambliss 2017-ben végzett az Auburn Egyetemen, ahol atlétaként futott. Olyan emberként írta le, akinek:
„Nagy baráti köre volt, akiket szeretett, és akik viszontszerették”.
