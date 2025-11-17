Elszabadultak az indulatok: tömegverekedésig fajult egy baleset Gyömrőnél

Videó örökítette meg azt a tömegverekedést, amit csupán rendőri beavatkozás tudott megállítani. A közúti baleset helyszínén az ittas autós rokonai jelentek meg, akik a vétlen sofőrre támadtak.

Rendőrök állították meg a baleset utáni tömegverekedést

Fotó: Gé

Tömegverekedésig fajultak az indulatok a baleset helyszínén

Verekedés kísérte egy súlyos közúti baleset helyszínelését Mende és Gyömrő között. Az eset néhány napja történt, amikor egy terepjáró sofőrje egy autót előzött Sülysáp irányába, majd egy kanyarban ütközött a szemből érkező járművel.

Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőr és utasai ittasak voltak, és a helyszínen kábítószergyanús port is találtak a kocsiban. Azonban a helyzet tovább súlyosbodott, amikor a terepjárós rokonai megjelentek, ugyanis rátámadtak a vétlen sofőrre, és az intézkedő rendőröknek gázspray-t kellett bevetniük a tömeg lecsillapítására.

A baleset miatt végül két súlyos és egy könnyű sérültet szállítottak kórházba - írta a Tények.