Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elszabadultak az indulatok: tömegverekedésig fajult egy baleset Gyömrőnél

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 10:11
Tömegverekedésrendőrség
Egy közúti baleset után elszabadultak az indulatok Mende és Gyömrő között. A vétkes sofőr rokonai a helyszínen rontottak rá a másik autósra, végül a rendőröknek kellett közbelépni.

Videó örökítette meg azt a tömegverekedést, amit csupán rendőri beavatkozás tudott megállítani. A közúti baleset helyszínén az ittas autós rokonai jelentek meg, akik a vétlen sofőrre támadtak.

Rendőrök állították meg a baleset utáni tömegverekedést
Rendőrök állították meg a baleset utáni tömegverekedést
Fotó: Gé

Tömegverekedésig fajultak az indulatok a baleset helyszínén

Verekedés kísérte egy súlyos közúti baleset helyszínelését Mende és Gyömrő között. Az eset néhány napja történt, amikor egy terepjáró sofőrje egy autót előzött Sülysáp irányába, majd egy kanyarban ütközött a szemből érkező járművel.

Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőr és utasai ittasak voltak, és a helyszínen kábítószergyanús port is találtak a kocsiban. Azonban a helyzet tovább súlyosbodott, amikor a terepjárós rokonai megjelentek, ugyanis rátámadtak a vétlen sofőrre, és az intézkedő rendőröknek gázspray-t kellett bevetniük a tömeg lecsillapítására.

A baleset miatt végül két súlyos és egy könnyű sérültet szállítottak kórházba - írta a Tények.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu