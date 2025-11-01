Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kaszás Nikolett: fontos dolgot tisztázott a kutató-mentő - ez mindent megváltoztat a lány ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 07:00
Fontos részletekre derült fény az eltűnés kapcsán. Kaszás Nikolett holttestét egy nagyszabású eltűntkeresés során találták meg, Pilisszentlászló közelében. Rengeteg pletyka szárnyra kapott, miszerint valaki bánthatta a lányt, ám kiderült: önkezével vetett véget az életének. Ám voltak furcsa körülmények, amiket most egy kutató-mentő tisztázott.
Kaszás Nikolett eltűnése sokkolta az országot. Ahogyan azt a Bors megírta, a fiatal 27 éves, Budapesten élő lány szeptember 7-én túrázni indult a Pilisbe, de onnan többé nem tért haza. Végül kutató-mentők nagyszabású keresést szerveztek, közel 500 önkéntes részvétével. Hamar meg is találták a lány holttestét. Kiderült, hogy Nikolett az egyik palackjában fagyállót vitt magával, aminek a segítségével öngyilkosságot követett el. 

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg / Fotó: olvasói

Kaszás Nikolett ügye tele volt rejtéllyel 

Az eltűnés napjaiban több hír is napvilágot látott, ám akkor még a hatóságok is nehéz helyzetben voltak, ugyanis a biztos információkhoz rengeteg adatot kellett begyűjteniük. Kiderült, hogy Nikolett tömegközlekedéssel indult el az eltűnése napján budapesti albérletéből a Pilisbe. A hírek szerint, amikor ezzel végzett, írt a párjának egy üzenetet, hogy biztonságos volt a túra, indul haza. Majd később, hajnali kettő óra körül, ismét üzent a lány a párjának, miszerint jó éjszakát kíván neki. Sőt, az üzenetet egy asztali gépről küldte el. Rögtön összeesküvés-elméletek születtek, miszerint bánthatták a lányt és egy idegen küldött a nevében üzenetet. Ám végül kiderül, ez nem teljesen igaz. 

Kaszás Nikolett
A lány utoljára a barátjának üzent / Fotó: police.hu

A Ripost új műsorában, a Trendezői változatban Kaszás Nikolett ügyét boncolgatták. Ezúttal a vendégük Balázs László, a Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat vezetője volt, aki tisztázta az üzenetváltások körül kialakult rejtélyt. 

Kaszás Nikolett
Kutyás kutató-mentő találta meg Kaszás Nikolettet Fotó: Nagy Laci

"Tulajdonképpen volt egy adatvesztési anomália, gyakorlatilag itt a telefon és a szolgáltató által biztosított torony között volt egy adatvesztés. Amit abban a pillanatban – az eltűnés első pár napjában – nem tudtunk megmagyarázni. Ebből következően a rendőrség is komolyan vette az ügyet. Amikor ő eltűnt, akkor olyan információk álltak rendelkezésre a családtól, ismerősöktől, barátoktól, hogy egyébként üzeneteket küldött a hajnali órákban is. Üzent, hogy befejezte a túrát. Itt a mi munkánk akkor meg is szűnt, ugyanis emiatt senki sem arra gondol, hogy valami komoly baj érhette a Pilisben. Aztán telt az idő és mégis szükségessé vált, hogy átnézzük azt az ismert túraútvonalat, ahol Niki is haladhatott. Azonban a valóság az volt, hogy ő el szeretett volna tűnni..." - tisztázta a kutató-mentő.

Tehát valóban voltak a lány részéről üzenetváltások, ám azokat nem később, a hajnali órákban küldte el, hanem a technikai problémák miatt csak akkor jelezte a rendszer. 

 

