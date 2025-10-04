Exkluzív: Itt a perdöntő bizonyíték Kaszás Nikolett ügyében? Egy barátja szívszorító részleteket árult el

Megdöbbentő információk jutottak el a Borshoz. Ahogyan arról lapunk beszámolt, a 27 éves Kaszás Nikolett holttestét Pilisszentlászló közelében, egy kutyás eltűnt kéreső találta meg. A keresők elmondása szerint a test mellett egy palack volt, melyben fagyálló lehetett. Ám senki sem értette, miért követett volna el öngyilkosságot a lány. A család egyik közeli barátja szerint, most válaszokat kaptak a fájdalmas kérdésre.
Négy nappal a születésnapja után, indult útnak a 27 éves Kaszás Nikolett a budapesti albérletéből, hogy túrázzon a Pilisben. Tömegközlekedéssel el is ment a túra hegy lábáig és információink szerint a túrát biztonsággal teljesítette is. Mindezt megírta, az épp Prágában lévő párjának is. Elköszönt tőle és közölte, elindult Budapestre. Ám haza már nem ért.
Nikit a munkáltatója kezdte el keresni, ugyanis a lány nem ment be dolgozni. Értesítették a családot, ők pedig riasztották a rendőrséget. Hetekig eltűntként keresték, míg végül egy nagyszabású keresést szerveztek, a megtalálása érdekében. 500 önkéntes vizsgálta át élőláncban Pilisszentlászló környékét. Itt találták meg a lány holttestét. A Borsnak a család egy közeli barátja elmondta, sokkoló dolgokra derült fény.
Senki sem akarta először elhinni, hogy a lány öngyilkos lett. Várni kellett a rendőrségre, hogy megvizsgálják a testet. Én úgy tudom, hogy nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban.
A közeli ismerős szerint, itt még nincs vége a történetnek, ugyanis ez már egyszer előfordult a családban.
Ráadásul ez még semmi, ugyanis az is kiderült, hogy az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval. Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében
- zárta szavait az ismerős a Borsnak.
A rendőrség továbbra is kizárta az idegenkezűséget, közigazgatási eljárás keretein belül nyomoz az ügyben.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.