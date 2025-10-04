Exkluzív: Itt a perdöntő bizonyíték Kaszás Nikolett ügyében? Egy barátja szívszorító részleteket árult el

Megdöbbentő információk jutottak el a Borshoz. Ahogyan arról lapunk beszámolt, a 27 éves Kaszás Nikolett holttestét Pilisszentlászló közelében, egy kutyás eltűnt kéreső találta meg. A keresők elmondása szerint a test mellett egy palack volt, melyben fagyálló lehetett. Ám senki sem értette, miért követett volna el öngyilkosságot a lány. A család egyik közeli barátja szerint, most válaszokat kaptak a fájdalmas kérdésre.

Szeptember 7-én veszett nyoma Kaszás Nikolettnek, amikor a Pilisbe ment túrázni Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett édesapja is öngyilkos lehetett

Négy nappal a születésnapja után, indult útnak a 27 éves Kaszás Nikolett a budapesti albérletéből, hogy túrázzon a Pilisben. Tömegközlekedéssel el is ment a túra hegy lábáig és információink szerint a túrát biztonsággal teljesítette is. Mindezt megírta, az épp Prágában lévő párjának is. Elköszönt tőle és közölte, elindult Budapestre. Ám haza már nem ért.

Többszázan keresték Kaszás Nikolettet a Pilisben. Vasárnap találták meg a holttestét Fotó: Police.hu

Nikit a munkáltatója kezdte el keresni, ugyanis a lány nem ment be dolgozni. Értesítették a családot, ők pedig riasztották a rendőrséget. Hetekig eltűntként keresték, míg végül egy nagyszabású keresést szerveztek, a megtalálása érdekében. 500 önkéntes vizsgálta át élőláncban Pilisszentlászló környékét. Itt találták meg a lány holttestét. A Borsnak a család egy közeli barátja elmondta, sokkoló dolgokra derült fény.

Senki sem akarta először elhinni, hogy a lány öngyilkos lett. Várni kellett a rendőrségre, hogy megvizsgálják a testet. Én úgy tudom, hogy nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban.

A közeli ismerős szerint, itt még nincs vége a történetnek, ugyanis ez már egyszer előfordult a családban.

Ráadásul ez még semmi, ugyanis az is kiderült, hogy az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval. Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében

- zárta szavait az ismerős a Borsnak.

A rendőrség továbbra is kizárta az idegenkezűséget, közigazgatási eljárás keretein belül nyomoz az ügyben.