Megbénult az ország a havazás miatt: moccani sem lehet a magyar utakon, annyi a baleset

A katasztrófavédelem több balesetről is beszámolt a honlapján, egyúttal azt kérik, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon!

Megbénította az országot a havazás

Fotó: Löffler Péter / Mediaworks

Beszámoljuk szerint frontálisan ütközött össze két személygépjármű a 7-es főúton, Galambok térségében, a 193-as kilométerszelvénynél. A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Emellett frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 11-es főút 71-es kilométerszelvényénél, Esztergom térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt. A balesethez az esztergomi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek ki, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint megcsúszott az úttesten egy kamion Zirc és Borzavár között, a 83106-os út 5-ös kilométerszelvénye közelében. A jármű félig az árokban, félig az úton áll. A zirci önkormányzati tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. Az egység már az esethez tartva is elakadt járműnek nyújtott segítséget. Több gépkocsi akadt el Zirc belterületén, Borzavár felé haladva. A tűzoltók az egyik autót drótkötél segítségével mentették ki, a többi jármű folytatni tudta útját.

Végezetül pedig arról is hírt adtak, hogy elakadt egy nyerges vontató, majd két sávot elfoglalt a 8-as főút 73-as kilométerszelvényénél, Városlőd térségében. Az ajkai hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével nyújtottak segítséget a járműnek. Az egység a többi kamionnak is segít a továbbhaladásban.

