Baleset az 56-oson, a teljes utat le kellett zárni

Nemrég érkezett a hír, hogy baleset történt az 56-os főút 17-es kilométerszelvényénél, miután egy gépkocsi letért az úttestről Várdomb és Bátaszék között.
A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat - írja a Katasztrófavédelem.
