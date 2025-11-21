Baleset az 56-oson, a teljes utat le kellett zárni

Nemrég érkezett a hír, hogy baleset történt az 56-os főút 17-es kilométerszelvényénél, miután egy gépkocsi letért az úttestről Várdomb és Bátaszék között.

Baleset miatt teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat az 56-oson / Fotó: Gé / MW

Kora reggel máris balesetnél szálltak ki a tűzoltók

A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat - írja a Katasztrófavédelem.



