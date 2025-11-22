Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szörnyű fordulatot vesz az időjárás: senki sem fog örülni annak, ami jön - Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 15:30
Egyre több helyen mutatkozik meg a tél. A hóesés szinte egész Magyarországot érinti. Eső, hó, csípős északi szél és fagyos hajnalok jellemzik a következő napokat, különösen a magasabban fekvő területeken.

Fehérbe borult a táj többfelé az országban, eső és hóesés jellemzi az időjárást, lassan beköszönt az igazi tél, mínuszokkal,  a jövő hét olykor enyhe, máskor fagyos lesz az előrejelzések szerint.

Az első hóval megérkezett az igazi tél is.
Első, idei téli hóesés Csongrádban Fotó: Délmagyar - Török János

Itt a tél, itt az első hóesés

A tél végre beköszöntött, országszerte több magasabban fekvő területet igazi hótakaró borít, az erdők és mezők téli arcukat mutatják.

Havazás Hollókőnél, hó borítja a gyönyörű dombokat 2025.11.22. Fotó: Komka Péter /  MTI

A Tiszántúlon szállingózott a hó, a Dunántúlon azonban, akár néhány centiméteresre is nőhet a hótakaró, hiszen vasárnapra (nov.23.) virradóan még többfelé havazhat országszerte. Hétfőtől egyre több helyen mutatja meg magát a tél, marad a csapadékos idő eső vagy hó formájában, és csípős északi szél jellemzi majd az időjárást. Hétfőn ónos eső is lehet, ezért érdemes óvatosan közlekedni. A időjárás enyhe marad, +2 fok körül alakul nap közben, csak éjszakára süllyed a hőmérséklet -5 fokig. Kedden  hajnalban országszerte fagyos lesz a levegő, a vastagabb hóval fedett tájakon -10 foknál is hidegebb lehet éjszaka. Napközben enyhülés várható, a levegő hőmérséklete elérheti +7 fokot is - jelentette a Köpönyeg.hu

A drónnal készült felvételen havas táj a Mecsekben 2025. november 22-én
U-kanyar a havas hegyoldalban Fotó: Vasvári Tamás

Szerdán, a keddihez hasonló időjárás várható, a maximális hőmérséklet napközben +6 fok körül alakul. Nagy mínuszokat nem kell várni a hét második felében sem. A hó és az eső mindennapos jelenség lesz országszerte, szeles időjárás várható. A Köpönyeg.hu oldalán olvasható, hogy kettős fronthatás lesz érezhető, ezért érdemes felkészülniük a jövő hétre azoknak, akik érzékenyek az ilyesmire.

Nézd meg az első hóesésről készült galériát!

Havazás Hollókő
A téli szezon első havazása Csongrád-Csanádban
Pécs első hó
Havazás Lillafüred
Galéria: Itt a tél, leesett az első hó! Csodaszép tájak! Galéria
Havazás Hollókőn Fotó: MTI/Komka Péter

 

 

