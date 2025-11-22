Szörnyű fordulatot vesz az időjárás: senki sem fog örülni annak, ami jön - Galéria

Fehérbe borult a táj többfelé az országban, eső és hóesés jellemzi az időjárást, lassan beköszönt az igazi tél, mínuszokkal, a jövő hét olykor enyhe, máskor fagyos lesz az előrejelzések szerint.
A tél végre beköszöntött, országszerte több magasabban fekvő területet igazi hótakaró borít, az erdők és mezők téli arcukat mutatják.
A Tiszántúlon szállingózott a hó, a Dunántúlon azonban, akár néhány centiméteresre is nőhet a hótakaró, hiszen vasárnapra (nov.23.) virradóan még többfelé havazhat országszerte. Hétfőtől egyre több helyen mutatja meg magát a tél, marad a csapadékos idő eső vagy hó formájában, és csípős északi szél jellemzi majd az időjárást. Hétfőn ónos eső is lehet, ezért érdemes óvatosan közlekedni. A időjárás enyhe marad, +2 fok körül alakul nap közben, csak éjszakára süllyed a hőmérséklet -5 fokig. Kedden hajnalban országszerte fagyos lesz a levegő, a vastagabb hóval fedett tájakon -10 foknál is hidegebb lehet éjszaka. Napközben enyhülés várható, a levegő hőmérséklete elérheti +7 fokot is - jelentette a Köpönyeg.hu
Szerdán, a keddihez hasonló időjárás várható, a maximális hőmérséklet napközben +6 fok körül alakul. Nagy mínuszokat nem kell várni a hét második felében sem. A hó és az eső mindennapos jelenség lesz országszerte, szeles időjárás várható. A Köpönyeg.hu oldalán olvasható, hogy kettős fronthatás lesz érezhető, ezért érdemes felkészülniük a jövő hétre azoknak, akik érzékenyek az ilyesmire.
Nézd meg az első hóesésről készült galériát!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.