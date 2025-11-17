14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Frontális ütközés az 51-es főúton: a sofőr életét már nem lehetett megmenteni

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 11:55
halálos áldozatfrontális ütközés
Hétfő reggel tragikus baleset történt Szalkszentmárton és Dunavecse között: egy személyautó ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy teherautóval. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a főutat teljes szélességében lezárták a helyszínelés miatt.

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben egy személyautó és egy teherautó frontálisan ütközött hétfőn, a reggeli órákban az 51-es főúton, a Bács-Kiskun vármegyei Szalkszentmárton és Dunavecse között.

Súlyos balesetben vesztette életét egy ember
Súlyos balesetben vesztette életét egy ember  (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook 

A baleset helyszínén vesztette életét a sofőr

Az utat teljes szélességében lezárták - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel. Dabis Krisztina elmondta: a személygépkocsi eddig ismeretlen okból tért át a főút szemközti sávjába a 68. kilométerszelvénynél.

A baleset következtében a sofőr a helyszínen belehalt a sérüléseibe, míg a teherautóban utazók közül ketten könnyebben sérültek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották a balesethez, ahol a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat.

 

