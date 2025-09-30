Lezárták az M7-es autópályát, valami új tűnt fel rajta - Fotó

Az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán látványos éjszakai művelet zajlott a hétvégén. Az MKIF szakemberei szombatról vasárnapra virradóan, egy közel tízórás akció keretében emelték be az új gyalogos- és kerékpároshíd első elemeit a Budapest felé vezető oldal fölé.
A munkálatokat – a tervek szerint – forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb, már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán. - olvasható a Feol.hu cikkében.
Az új átkelő 193 tonnát nyom és 80 méter hosszú. Az összesen nyolc részből álló híd elemeit kettesével szerelték össze, majd az első beemelés során négy darabot emeltek a helyükre. A következő szakaszokat októberben illesztik be – jelezte az MKIF, hozzátéve, hogy a közlekedők időben értesülnek a további korlátozásokról.
A régi szerkezet felújítása költségesebb lett volna, mint egy teljesen új híd megépítése, ráadásul az autópálya jövőbeni bővítése is indokolttá tette az új átkelőt. Az új híd a régi mellett, attól mintegy 20 méterre épül fel. Szélesebb, kényelmesebb és biztonságosabb lesz a gyalogosok és a biciklisek számára, hiszen az előző 3 méteres, meredek emelkedésű hídhoz képest jóval korszerűbb megoldást kínál.
Az építkezés menetéről készült további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.
