Lezárták az M7-es autópályát, valami új tűnt fel rajta - Fotó

Az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán látványos éjszakai művelet zajlott a hétvégén. Az MKIF szakemberei szombatról vasárnapra virradóan, egy közel tízórás akció keretében emelték be az új gyalogos- és kerékpároshíd első elemeit a Budapest felé vezető oldal fölé.

Az új híd építése költséghatékonyabb volt, mint a régi korszerűsítése, így az M7-es autópálya Velence melletti szakasza új híddal gazdagodott Fotó: mkif

Az M7-es autópálya lezárását két órával előbb sikerült megszüntetni

A munkálatokat – a tervek szerint – forgalom elől teljesen lezárt pályatesten végezték, de a gyors és precíz kivitelezésnek köszönhetően a tervezettnél két órával hamarabb, már vasárnap 9:54-kor feloldották a pályazárat és újra szabadon járhatóvá vált a Budapest felé vezető sáv az M7-es autópályán. - olvasható a Feol.hu cikkében.

Az új átkelő 193 tonnát nyom és 80 méter hosszú. Az összesen nyolc részből álló híd elemeit kettesével szerelték össze, majd az első beemelés során négy darabot emeltek a helyükre. A következő szakaszokat októberben illesztik be – jelezte az MKIF, hozzátéve, hogy a közlekedők időben értesülnek a további korlátozásokról.

A régi szerkezet felújítása költségesebb lett volna, mint egy teljesen új híd megépítése, ráadásul az autópálya jövőbeni bővítése is indokolttá tette az új átkelőt. Az új híd a régi mellett, attól mintegy 20 méterre épül fel. Szélesebb, kényelmesebb és biztonságosabb lesz a gyalogosok és a biciklisek számára, hiszen az előző 3 méteres, meredek emelkedésű hídhoz képest jóval korszerűbb megoldást kínál.

