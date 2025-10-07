Testvérével veszett nyoma a 11 éves fiúnak Budapesten, aggódva várják őket haza

A Budapesti Rendőr-főkapitányság körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pádár József ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú a XI. kerületi lakóhelyéről testvérével, a 13 éves Pádár Erzsébet Katalinnal ismeretlen helyre távozott.

Fotó: Police.hu

A rendőrök ezekben a percekben is nyughatatlanul dolgoznak, azon, hogy a két kisgyermeket épségben hazajuttassák. A rendőrök a kisfiúról a könnyebb felismerhetősége érdekében személyleírást is adtak. Mint a rendőrség oldalán olvasható: Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete-piros hajú, barna szemű fiú. Illetve egy fotót is csatoltak, amit visszavonásig ide kattintva tekinthettek meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Pádár József tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon



