Tóth Gabi kiakadt – Csalással vádolja a Megasztár szerkesztőit

Tóth Gabit már többen kritizálták mentoráltja, Balogh Krisztofer miatt. Sokan úgy gondolják, a kapcsolatuk miatt nem tud racionális döntést hozni az énekesnő.

Tóth Gabi beleállt a Megasztár szerkesztőibe (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi szerint szándékosan hátráltatták versenyzőjét

A Megasztár középdöntőjében elképesztő párbajokat hallhattunk, nehéz dolga volt a mestereknek. A legnehezebb dolga azonban Tóth Gabinak volt, akinek el kellett döntenie, hogy barátját és egyben pártfogoltját, Balogh Krisztofert vagy Endrődi Rebekát vigye magával az elő show-ba.

Gabi végül könnyeivel küszködve hozta meg a végső döntést: a párbajból Krisztofer került ki győztesként, ezzel a döntéssel pedig Gabi zsűritársai sem értettek egyet.

Úgy tűnik, az énekesnő megelégelte az őt és versenyzőjét ért támadásokat, durván nekiment a TV2 és a Megasztár szerkesztőinek.

Kedves kételkedők és csalódott emberek! Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek az korrekt egy párbajnál, ahol egy olyan dalt adnak a versenyzőnek, ami kifejezetten női hangra van kitalálva? Tudjátok, milyen nehéz volt egy Sia-dalt elénekelni? Pláne egy pasinak? Ez mennyire korrekt Krisztoferrel szemben? A műsor szerkesztői pontosan tudták, és ezzel hátráltatták Krisztofert, így pedig megteremtették azt a helyzetet, hogy Rebeka tűnjön jobbnak, mert egy olyan dalt adtak nekik, ami Rebeka hangjára volt tervezve, ezzel pedig Krisztofert tették szándékosan hátrányba… mielőtt mindenki nagyon okoskodna, picit lássatok bele a szakmai részébe is, akkor hátha megértitek, hogy mire ment ki ez a szándékosan generált helyzet!

– írta kommentben Gabi.

Tóth Gabi mentoráltja megvédte az énekesnőt

A kritikákra később Balogh Krisztofer is reagált egy videóval, amelyben megvédi Tóth Gabit. A Megasztár versenyzője úgy gondolja, hogy a nézőknek nincs joguk egy ekkora múlttal rendelkező énekes döntéseit megkérdőjelezni. Gabi okkal választotta őt továbbjutónak és ezt mindenkinek el kell fogadnia.

Ez már kicsit túl sok, hogy egy tévéműsor miatt ennyire be tudtok támadni embereket úgy, hogy nem értitek, hogyan történnek a dolgok a háttérben. Ez egy énekverseny. Elismerem, hogy a Rebeka, akivel a középdöntőben párbajoztam, egy nagyon tehetséges lány, viszont Gabi az egész produkciónkat nézte. Mindannyiunkét, már a válogatóktól kezdve, és úgy hozta meg a döntését. Azt nézte, hogy melyikünkben van meg az a több, az a plusz, amivel az élő show-k során a legjobbakat tudja kihozni. Nehogy már megkérdőjelezzük egy olyan énekesnőnek a döntését, aki húszéves zenei tapasztalattal rendelkezik, és húsz éve töretlenül benne van a zenei szakmában és Magyarország legnépszerűbb, legnagyobb hangú énekesnője. Nem erőltettem magam senkire. Nem vettem el Rebekától a lehetőséget. Egy élő show nem egyszerű feladat és a zsűriknek sem egyszerű dönteni. Beszéljenek majd a tettek, elsősorban magamnak, Gabinak és azoknak, akik szeretnek és mindazoknak is bizonyítani fogok, akik azt gondolják, hogy igazságtalanul kerültem be az élő show-ba

– mondta Krisztofer.