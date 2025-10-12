„Családra vágyom, de nem bármi áron” – Dávid Petra készen áll az anyaságra, a Tinderen keresi a szerelmet

A Házasság első látásra korábbi szereplője, Dávid Petra személyiedző nemcsak a versenypályán, de az élet más területein is igyekszik céltudatos lenni. A celeb az elmúlt időszakban újra megnyílt a szerelem felé, de úgy tűnik, az ismerkedés korántsem olyan egyszerű neki sem, mint azt sokan gondolnák.
Dávid Petra nem titkolja: mindig is családra vágyott. Bár a közösségi oldalakon többnyire edzéseiről, versenyfelkészüléseiről és inspiráló pillanatairól oszt meg képeket, a szíve mélyén már régóta ott él a vágy, hogy egyszer anya lehessen. Ám a sportoló szerint az élet legnagyobb kihívása nem a súlyemelés vagy a diéta – hanem a mai világban a megfelelő társ megtalálása.
Én minden kérdés nélkül tudom, hogy szeretnék gyerekeket. Az összes Barbie babám, Barbie-házam, Legóm el van rakva a gyerekkoromból, hogy egyszer majd a kislányomnak, a gyerekeimnek továbbadhassam
– mesélte a Borsnak Petra, aki elárulta, egész életében nagycsaládot szeretett volna.
Dávid Petra kora ellenére optimista a családalapítás, gyermekvállalás tekintetében, de tisztában van vele, hogy az idő sürgető, hiszen idén lesz 37 éves. Az edző érzi, mostanra minden szempontból megérett a családalapításra.
Soha nem azért alakult így az életem, mert karrierista lennék vagy túl magas elvárásaim lennének. Egyszerűen csak szeretnék olyan férfit, akiről tudom, hogy jó apa lenne, és aki mellett egyenlő felek lehetünk
– mondta határozottan HEL Petra.
A sportoló azonban nem tagadja, hogy a mai párkeresés sokszor kudarcba fullad. Bár az elmúlt időszakban pletykák keringtek arról, hogy valaki különleges helyet foglalt a szívében, Petra szerint ezek csupán fake news-ok voltak. „Senki nem volt az életemben, tényleg csak egy barátommal mentem el egy rendezvényre” – tette helyre a találgatásokat a testépítő, amik bizony nagy vihart kavartak körülötte.
„Tavasz végén volt valaki, aki eléggé sok fejfájást okozott nekem, de végül úgy döntöttem, a versenyre és a fitneszre fókuszálok. Az elmúlt napokban viszont ismét visszatértem az ismerkedéshez – letöltöttem a Tinder app-ot és egy másik társkeresőt is” – árulta el.
A próbálkozás azonban nem hozta meg a várt sikert. Petra megdöbbenve tapasztalta, mennyi férfi használ Faceappot és mesterséges intelligenciával készült fotókat, amiknek semmi közük a valósághoz.
Egy férfi egyenesen azt írta, hogy a Faceapp és a napszemüveg a két jó barátja. Na, ott rögtön szétváltam tőle
– mesélte nevetve, majd hozzátette:
Ez már nemcsak retus, ez félrevezetés. Egyenesen becsapás, amit a férfiak csinálnak. Egy igényes, jó minőségű fotó rendben van, de a valóság elferdítése szerintem nettó becsapás.
És ha mindez nem lenne elég, Dávid Petra Instagramon kapott udvarló üzenetei sem segítenek visszaadni a hitét a romantikában. „Szia, van kedved csókolózni?” – írta neki egy férfi, más pedig azt kérdezte: „Mi lenne, ha komolytalan kapcsolatban lennénk egymással?” Akadt, aki még sértő megjegyzést is tett a kinézetére, célozva arra, hogy a leszbikusságon kéne elgondolkodnia.
Petra azonban nem adja fel.
Ha lesz barátom, nem fogok éveken át randizni. A klasszikus sorrend híve vagyok: lánykérés, esküvő, gyerek. De nem fogok megalkudni csak azért, hogy legyen gyerekem
– zárta gondolatait a Farm VIP egykori versenyzője.
Bár a szerelem még várat magára, Dávid Petra továbbra is hisz abban, hogy a megfelelő ember egyszer csak belép az életébe – és addig is mindent megtesz azért, hogy testben és lélekben is készen álljon arra, amire a legjobban vágyik: az anyaságra.
