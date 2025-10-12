„Családra vágyom, de nem bármi áron” – Dávid Petra készen áll az anyaságra, a Tinderen keresi a szerelmet

A Házasság első látásra korábbi szereplője, Dávid Petra személyiedző nemcsak a versenypályán, de az élet más területein is igyekszik céltudatos lenni. A celeb az elmúlt időszakban újra megnyílt a szerelem felé, de úgy tűnik, az ismerkedés korántsem olyan egyszerű neki sem, mint azt sokan gondolnák.

Dávid Petra Farm VIP-es versenyzőként még egészen más arcát mutatta, azóta sokat változott a szemlélete (Fotó: Mediaworks archív)

Dávid Petra kész a gyermekvállalásra

Dávid Petra nem titkolja: mindig is családra vágyott. Bár a közösségi oldalakon többnyire edzéseiről, versenyfelkészüléseiről és inspiráló pillanatairól oszt meg képeket, a szíve mélyén már régóta ott él a vágy, hogy egyszer anya lehessen. Ám a sportoló szerint az élet legnagyobb kihívása nem a súlyemelés vagy a diéta – hanem a mai világban a megfelelő társ megtalálása.

Én minden kérdés nélkül tudom, hogy szeretnék gyerekeket. Az összes Barbie babám, Barbie-házam, Legóm el van rakva a gyerekkoromból, hogy egyszer majd a kislányomnak, a gyerekeimnek továbbadhassam

– mesélte a Borsnak Petra, aki elárulta, egész életében nagycsaládot szeretett volna.

Dávid Petra kora ellenére optimista a családalapítás, gyermekvállalás tekintetében, de tisztában van vele, hogy az idő sürgető, hiszen idén lesz 37 éves. Az edző érzi, mostanra minden szempontból megérett a családalapításra.

Soha nem azért alakult így az életem, mert karrierista lennék vagy túl magas elvárásaim lennének. Egyszerűen csak szeretnék olyan férfit, akiről tudom, hogy jó apa lenne, és aki mellett egyenlő felek lehetünk

– mondta határozottan HEL Petra.

Nyár végén futótűzként terjedt a hír, hogy párra lelt a celeb, de úgy tűnik, csak pletyka volt (Fotó: Mediaworks archív)

„Egyenesen becsapás, amit a férfiak csinálnak”

A sportoló azonban nem tagadja, hogy a mai párkeresés sokszor kudarcba fullad. Bár az elmúlt időszakban pletykák keringtek arról, hogy valaki különleges helyet foglalt a szívében, Petra szerint ezek csupán fake news-ok voltak. „Senki nem volt az életemben, tényleg csak egy barátommal mentem el egy rendezvényre” – tette helyre a találgatásokat a testépítő, amik bizony nagy vihart kavartak körülötte.

„Tavasz végén volt valaki, aki eléggé sok fejfájást okozott nekem, de végül úgy döntöttem, a versenyre és a fitneszre fókuszálok. Az elmúlt napokban viszont ismét visszatértem az ismerkedéshez – letöltöttem a Tinder app-ot és egy másik társkeresőt is” – árulta el.