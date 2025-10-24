BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: nála helyezték el Mátét, az életben maradt testvért

baba
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 18:00
anyahalálgyilkos
Megszólalt az augusztusban megölt kéthetes Zalánka testvérének édesapja. A férfi állítja: a kisfiú meg sem említi a szörnyű bűncselekménnyel gyanúsított anyját.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes kisbaba Nagydorogon. Az egyenruhások azonnal elkezdték Zalánkát keresni, de csak a holttestét találták meg órákkal később a település határában. Megállapították, hogy az újszülött gyilkosság áldozata lett, a bűncselekmény elkövetésével pedig az anyját, a 25 éves Viktóriát gyanúsítják. A nőt letartóztatták, azóta a kalocsai börtönben tartják fogva.

Nagydorog
A nagydorogi babagyilkosság miatt Viktóriát letartóztatták / Fotó: Bors

Attila, az elhunyt kisfiú apja, és Viktória vőlegénye kezdetben hitt menyasszonya ártatlanságában. Jó anyának tartotta a kedvesét, ugyanis azt tapasztalta, hogy az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiát is szeretettel és megfelelő gondoskodással nevelte a közös otthonukban. A férfi azóta elköltözött és a jegyességet is felbontotta.

Olga, Viktória édesanyja szerette volna Mátét nevelni, de a hatóság végül a gyermeket elvitte, és átadta a Istvánnak, a vér szerinte édesapjának. Olga egyébként ugyanabban a családi házban lakik mint István, csak külön lakrészben.

csecsemőgyilkosság Nagydorog István
István igyekszik mindent megadni a kisfiának  Fotó: Bors

A kisfiam továbbra is velem és az édesapámmal él. Óvodába jár és minden rendben van vele

 – mondta a Borsnak István, és kérdésünkre válaszolva leszögezte: biztos, hogy a gyermeket nem viszi be Viktóriához a börtönbe.

- Ha folyamatosan könyörögne a fiam, hogy hadd lássa az édesanyját, biztosan elgondolkodnék, de az az igazság, hogy meg sem említi Viktóriát. Még augusztusban azt mondtuk neki, hogy az anyja kórházban van. Azóta nem kérdezett róla – árulta el az apa.

Máté és István is pszichológushoz jár, bár a férfi elmondása szerint várhatóan egyikükkel sem lesz nagyobb baj.

A fiamat hivatalból kell vinnem, engem pedig megviselt a tény, hogy közvetlenül a gyilkosság után az én nevem is szóba került elkövetőként. Ugyan nekem már sikerült magamat tisztáznom, de az továbbra is a fejemben van, hogy nekem Viktóriától született egy gyermekem. Abban bízom, hogy ezt a nőt még a szabadulása után eltiltják majd Mátétól

 – jelentette ki István.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság körülményeit még vizsgálják

Az már kiderült, hogy az ötéves gyermek nem volt tanúja a gyilkosságnak. A rendőrök még vizsgálják a tragédia körülményeit, Viktóriát pedig a jogerős bírói ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu