Nagydorogi csecsemőgyilkosság: nála helyezték el Mátét, az életben maradt testvért

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes kisbaba Nagydorogon. Az egyenruhások azonnal elkezdték Zalánkát keresni, de csak a holttestét találták meg órákkal később a település határában. Megállapították, hogy az újszülött gyilkosság áldozata lett, a bűncselekmény elkövetésével pedig az anyját, a 25 éves Viktóriát gyanúsítják. A nőt letartóztatták, azóta a kalocsai börtönben tartják fogva.

A nagydorogi babagyilkosság miatt Viktóriát letartóztatták / Fotó: Bors

Attila, az elhunyt kisfiú apja, és Viktória vőlegénye kezdetben hitt menyasszonya ártatlanságában. Jó anyának tartotta a kedvesét, ugyanis azt tapasztalta, hogy az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiát is szeretettel és megfelelő gondoskodással nevelte a közös otthonukban. A férfi azóta elköltözött és a jegyességet is felbontotta.

Olga, Viktória édesanyja szerette volna Mátét nevelni, de a hatóság végül a gyermeket elvitte, és átadta a Istvánnak, a vér szerinte édesapjának. Olga egyébként ugyanabban a családi házban lakik mint István, csak külön lakrészben.

István igyekszik mindent megadni a kisfiának Fotó: Bors

A kisfiam továbbra is velem és az édesapámmal él. Óvodába jár és minden rendben van vele

– mondta a Borsnak István, és kérdésünkre válaszolva leszögezte: biztos, hogy a gyermeket nem viszi be Viktóriához a börtönbe.

- Ha folyamatosan könyörögne a fiam, hogy hadd lássa az édesanyját, biztosan elgondolkodnék, de az az igazság, hogy meg sem említi Viktóriát. Még augusztusban azt mondtuk neki, hogy az anyja kórházban van. Azóta nem kérdezett róla – árulta el az apa.

Máté és István is pszichológushoz jár, bár a férfi elmondása szerint várhatóan egyikükkel sem lesz nagyobb baj.

A fiamat hivatalból kell vinnem, engem pedig megviselt a tény, hogy közvetlenül a gyilkosság után az én nevem is szóba került elkövetőként. Ugyan nekem már sikerült magamat tisztáznom, de az továbbra is a fejemben van, hogy nekem Viktóriától született egy gyermekem. Abban bízom, hogy ezt a nőt még a szabadulása után eltiltják majd Mátétól

– jelentette ki István.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság körülményeit még vizsgálják

Az már kiderült, hogy az ötéves gyermek nem volt tanúja a gyilkosságnak. A rendőrök még vizsgálják a tragédia körülményeit, Viktóriát pedig a jogerős bírói ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.