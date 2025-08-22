Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a Borsnak a férfi, akitől Zalánka édesanyja rettegett: "Ez őrültség!"

Kiáll volt párja mellett a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória egykori élettársa. Mint arról a Bors beszámolt, augusztus 20-án érkezett bejelentés a rendőrség tevékenységirányító központjába, hogy nyoma veszett egy kéthetes újszülöttnek. A baba 25 éves anyja azt állította, hogy sétálás közben maga előtt tolta a gyermekét, majd hirtelen elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, Zalánka eltűnt. A rendőrség azonnal megkezdte a kisfiú keresését, majd aznap 15 óra 32 perckor a falu külterületén, egy kukoricásan megtalálta a gyermek holttestét. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy az újszülöttet megölték.

Nagydorogi tragédia: István képtelenségnek tartja, hogy volt párja és gyermeke anyja, Viktória csecsemőgyilkosságot követett volna el Fotó: Bors

Viktória édesanyja, Olga és vőlegénye, Attila egyaránt kizártnak tartja, hogy a nő bántotta a kisfiút. Szerintük a tragédiával a családanya volt párját, a nő nagyobbik gyermekének apját lehetne összefüggésbe hozni, mert állítólag fenyegette egykori párját, nem tudta elfogadni, hogy új kapcsolatban él. A Bors megtalálta az említett férfit, aki készséggel kifejtette saját álláspontját, bár kérte, hogy arcát ne mutassuk, és a teljes nevét ne írjuk ki.

Istvánt is lesújtotta a nagydorogi csecsemőgyilkosság híre

Tisztában vagyok vele, hogy Olga és Attila azt terjeszti rólam, hogy én végeztem a babával. Ez őrültség! 20-án nem is voltam itthon, ráadásul nem is tudtam róla, hogy Vikinek gyereke született! A rendőrség a szörnyű ügyben engem is kihallgatott. Az egyenruhások aztán elmondták, hogy sikerült magamat tisztáznom, igaz, a lefoglalt telefonomat még nem adták vissza

– mondta István. A történethez hozzátartozik, hogy Olga szerint a lánya rettegett exétől. István a kérdéseinkre válaszolva beismerte, hogy korábban fenyegető sms-eket küldött gyermeke anyja új párjának.

Ebben a nagydorogi házban élt Zalánka Fotó: Bors

Tény, hogy azt írtam neki, hogy meg fogom verni, de végül hozzá sem értem. Hogy miért nehezteltem rá? Nem engedtek a kisfiam, Máté közelébe! A saját, most ötéves gyermekemet nem láttam már másfél éve! Mondhatni, eltiltottak tőle

– panaszolta, és hozzátette: ő és Viktória egy darabig szeretetben nevelte Mátét.

Egy rossz szót nem tudok különben Vikire mondani. Szépen, kifogástalanul gondozta a kisfiunkat. Én később Hollandiába mentem dolgozni, a húsiparba. Mikor hazajöttem, az exem már Attilával élt. Megkérdeztem, hogy állnak anyagilag, és amikor megtudtam, hogy nem túl jól, adtam nekik 5 ezer forintot

– mesélte István.