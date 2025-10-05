Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt üzente a börtönből az anya

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az egyenruhások azonnal elkezdték a gyermek keresését, ám csak a holttestét találták meg a falu határában, órákkal később. Megállapították, hogy a kis Zalánka gyilkosság áldozata lett. A bűncselekménnyel az anyát gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják Fotó: Bors

A 25 éves Viktóriát letartóztatták. Jelenleg a kalocsai börtönben tartják fogva. Mivel tartani lehet attól, hogy esetleg megpróbálná a tanúkat befolyásolni, egyelőre nem fogadhat látogatókat, és telefonon sem tarthat velük kapcsolatot. Az ügyvédjével azonban korlátozás nélkül beszélhet.

- Életem legszörnyűbb születésnapját kellett túlélnem a héten. A lányommal nem beszélhettem, de az ügyvéd úron keresztül legalább felköszönthetett. Ennyi hírt kaptam Viktóriáról – mondta a Borsnak Olga, a meggyilkolt kisfiú gyászoló nagyanyja.

- Én ismerem a lányomat, és képtelenségnek tartom, hogy ő végzett a saját kisfiával. Szeretném tudni az igazságot, és azt is szeretném, ha Viki is tudná, hogy hazavárom – tette hozzá a gyanúsított nő édesanyja.

Olga hisz a lánya ártatlanságában Fotó: Bors

A nagydorogi nő árnyéka önmagának a börtönben

Információink szerint, a rácsok mögött Viktória magába roskadt. Nem nagyon beszél a kisfiáról, mintha ezzel is tagadni próbálná a történteket önmaga előtt. Az biztos, hogy a család szerint az előző kapcsolatából származó nagyobbik fiát, Mátét tisztességgel nevelte, és sosem bántotta.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban ő végzett Zalánkával, akár 20 évre is ítélhetik.



