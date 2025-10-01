Miskei gyermekgyilkosság: sitten marad a Hanna meggyilkolásával gyanúsított J. Dávid

Alig egy hónapja történt az egész országot megrázó miskei gyermekgyilkosság. Mint arról a Bors beszámolt, a mindössze 22 hónapos kislány a Bács-Kiskun vármegyei Miskén élt édesanyjával, Adriennel, 3 éves bátyjával, Noellel és nevelőapjukkal, J. Dáviddal. Szeptember 1-én azonban a nevelőapára bízott Hannácskának nyoma veszett, ahogyan Dávidnak is. Bár ezután szinte az egész környék a gyermeket kereste, az esti órákra már lesújtó hír érkezett: megtalálták Hanna holttestét, a gyermeket meggyilkolták.

A miskei gyermekgyilkosság mindenkit megrázott, Hanna családja azóta is romokban hever Fotó: Petőfi Népe

Sitten marad a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított nevelőapa

A gyilkossággal gyanúsított nevelőapa azonban a történtek után szőrén-szálán eltűnt, őt csupán másnap találták meg: a férfi egy helyi nővel együtt rejtőzködött a település egyik elhagyatott épületében. Dávidot valóságos kommandósgyűrűben hozták ki a házból, ugyanis szinte az egész környék az épület köré gyűlt, ahol lincshangulat közepette vezették el a férfit:

Száz szerencséd van, hogy a rendőrök kaptak el, nem mi. Halott ember volnál

- ordították többen is. A történtek után lapunk elérte a gyászoló édesapát, Jánost is, aki elmondta: már jó ideje féltette gyermekeit Dávidtól:

Ismertem azt a férfit. Féltettem is tőle a gyerekeimet, többször is rám támadt

- mondta el a Borsnak, hozzátéve: magához is akarta venni gyermekeit.

A férfit nem sokkal később letartóztatták, a bíróságra már kéz- és lábbilincsben vezették fel. A Bors újságírójának kérdésére - miszerint hogyan volt képes megölni egy kétéves kislányt - azonban egészen megdöbbentő választ adott: munkatársunknak akkor azt állította, nem ő követte el a sokkoló gyilkosságot:

Nem én voltam

- mondta röviden tárgyalása előtt J. Dávid.

J. Dávid rácsok mögött marad, letartóztatását meghosszabbították

A férfit azonban aznap a Kecskeméti Törvényszéken letartóztatták, azóta pedig az is kiderült: a történtek idején drogot fogyasztott. J. Dávid azonban nem törődött akkor bele a letartóztatásba, az ítélet ellen fellebbezett:

- A bíróság döntése nem végleges, ugyanis a férfi és a védője fellebbezést jelentett be - közölte akkor a Kecskeméti Törvényszék. A fellebbezést elutasították, ma pedig kiderült: a férfi továbbra is a rácsok mögött marad. A Borsnak dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője elmondta, hogy a bíróság az egy hónap elteltével további három hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását.