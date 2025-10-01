Miskei gyermekgyilkosság: sitten marad a Hanna meggyilkolásával gyanúsított J. Dávid

Alig egy hónapja történt az egész országot megrázó miskei gyermekgyilkosság. Mint arról a Bors beszámolt, a mindössze 22 hónapos kislány a Bács-Kiskun vármegyei Miskén élt édesanyjával, Adriennel, 3 éves bátyjával, Noellel és nevelőapjukkal, J. Dáviddal. Szeptember 1-én azonban a nevelőapára bízott Hannácskának nyoma veszett, ahogyan Dávidnak is. Bár ezután szinte az egész környék a gyermeket kereste, az esti órákra már lesújtó hír érkezett: megtalálták Hanna holttestét, a gyermeket meggyilkolták.
A gyilkossággal gyanúsított nevelőapa azonban a történtek után szőrén-szálán eltűnt, őt csupán másnap találták meg: a férfi egy helyi nővel együtt rejtőzködött a település egyik elhagyatott épületében. Dávidot valóságos kommandósgyűrűben hozták ki a házból, ugyanis szinte az egész környék az épület köré gyűlt, ahol lincshangulat közepette vezették el a férfit:
Száz szerencséd van, hogy a rendőrök kaptak el, nem mi. Halott ember volnál
- ordították többen is. A történtek után lapunk elérte a gyászoló édesapát, Jánost is, aki elmondta: már jó ideje féltette gyermekeit Dávidtól:
Ismertem azt a férfit. Féltettem is tőle a gyerekeimet, többször is rám támadt
- mondta el a Borsnak, hozzátéve: magához is akarta venni gyermekeit.
A férfit nem sokkal később letartóztatták, a bíróságra már kéz- és lábbilincsben vezették fel. A Bors újságírójának kérdésére - miszerint hogyan volt képes megölni egy kétéves kislányt - azonban egészen megdöbbentő választ adott: munkatársunknak akkor azt állította, nem ő követte el a sokkoló gyilkosságot:
Nem én voltam
- mondta röviden tárgyalása előtt J. Dávid.
A férfit azonban aznap a Kecskeméti Törvényszéken letartóztatták, azóta pedig az is kiderült: a történtek idején drogot fogyasztott. J. Dávid azonban nem törődött akkor bele a letartóztatásba, az ítélet ellen fellebbezett:
- A bíróság döntése nem végleges, ugyanis a férfi és a védője fellebbezést jelentett be - közölte akkor a Kecskeméti Törvényszék. A fellebbezést elutasították, ma pedig kiderült: a férfi továbbra is a rácsok mögött marad. A Borsnak dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője elmondta, hogy a bíróság az egy hónap elteltével további három hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását.
Információink szerint Hanna családja azóta is romokban hever. Édesanyja, Adrienn pár nappal lánya halálának első hónapfordulója előtt szívszaggató videóval emlékezett meg gyermekéről: ezen Hannácska még boldogan mosolyog és integet kisszékéről.
Ne sírjatok, nem haltam meg, csak elköltöztem az angyalok közé. Én is egy kis angyalkává változtam. Itt nem bánt senki és egész nap a többiekkel játszom. Sajnos a jövőben többet már nem tudok üzenni nektek, innen, az angyaloktól nem olyan könnyű az ilyesmi. Csak az anyukámmal fogom tartani a kapcsolatot, álmában üzenek majd mindig neki. Hanna
- írta közösségi oldalára Adrienn.
