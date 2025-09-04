Letartóztatták a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottját

Az egész országot megrázta az a kegyetlen gyilkosság, ami a hét elején Miskén történt. Egy mindössze 22 hónapos kislányt ölt meg a gyanú szerint a nevelőapja. A miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja ellen szól minden, ő mégis megdöbbentő választ adott a Bors kérdésére.

A miskei 22 hónapos Hannát a nevelőapja ölhette meg

Fotó: Bors / Bors

A férfi, aki kéz- és lábbilincsben érkezett a bíróságra, a Bors újságírójának kérdésére, hogy hogyan volt képes megölni egy kétéves kislányt, egészen megdöbbentő választ adott. Azt mondta

Nem én voltam

A megrázó interjút itt nézheti meg:

A férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítják.

A férfi letartóztatását az ügyészség azért kérte, mert attól tartottak, ha a férfi szabadon marad, megszökik, vagy elrejtőzik. Ez persze a történtek után senkit sem lepett meg, hiszen a férfi a történtek után azonnal elmenekült. A településen bújt meg egy lakatlan házban, ahová később a szeretője is csatlakozott hozzá.

Mindenütt rendőrök és rendőrautók Miskén Fotó: BORS

Ahogy az ügyészség attól is tartott, hogy a férfi befolyásolja a tanúkat, vagy újabb bűncselekményt követ el.

A bíróság most elrendelte a férfi letartóztatását.



